El gremialista y empresario gastronómico, Luis Barrionuevo fue citado a declarar en el marco de la investigación por el crimen del ministro de Desarrollo Social de Catamarca Juan Carlos Rojas. Despotricó contra la Justicia y la policía por sus negligencias e impericias, y dijo que el gobernador Raúl Jalil debería "echarlos a todos". Dijo que recién ahora, con la ayuda Federal, la investigación estaría encaminada y habló de amenazas.



A más de cuatro meses del crimen del ministro Rojas, Barrionuevo que fue el primero en decir que el hecho habría sido un homicidio, cuando todos hablaban de una muerte natural, fue citado a declarar en el marco de la denuncia por posible encubrimiento. Además, se refirió a la utilización política del caso, y dijo que “las marchas en pedido de justicia no son un pedido de la sociedad. Los conozco a todos”.

Luego de intentar “despistar” a la prensa para evitar dar declaraciones a la salida de Tribunales, Barrionuevo finalmente habló y cargó contra la Justicia y la policía y dijo que acruaron de manera “tétrica”. Así, explicó que las sospechas de que había sido un asesinato las tuvo desde el primer momento: “Me dicen que Rojitas murió de un ataque al corazón a las 12 del medio día. Ahí empecé a dudar. Desde que yo lo conozco nunca se enfermó, ni tuvo un resfrió. Era un animal trabajando, no me cerrada nada. Cuando llegue hubo una persona que me dijo desde la morgue que la médica dijo que estaba golpeado, pero después el Fiscal (Laureano Palacios) sale y dice que no fue violencia. Y ustedes saben cómo esta Rojas, destruido”, dijo haciendo referencia a las fotografías que hizo trascender la familia.

Para Barrionuevo, no hubo encubrimiento sino que fue la consecuencia de “la inexperiencia del Fiscal y la incapacidad de la policía”. “Las anormalidades que se cometieron hace que se haya atrasado y desaparecido las pruebas que eran necesarias, justas para la investigación. El gobernador tiene que echar a la mierda a todos los inútiles que hubo, él es el responsable de hacerlo. Lo de la policía es tétrico, ni hablemos del Fiscal. Fue negligencia, incapacidad, no creo que haya encubrimiento. Creo que dijeron ´murió Rojas. Vamos a enterrarlo´”, se burló y agregó: “El Gobierno tendrá que arbitrar los medios para que se capacite la Policía y la Justicia”.

Posteriormente, se refirió a cómo continúa la investigación y dijo: “Yo no apunto contra la familia, yo hablo del entorno que no son necesariamente los hijos. Esto no es un tema político porque lo conozco a Rojas se quién es, no tenía enemigos, no tenia adversarios”. Así, dejó deslizar que Fiscalía maneja tres hipótesis, y que se había enterado que “Juan Carlos fue amenazado”.

“Lo de las amenazas me enteré ahora y andan por el tema pasional. Porque recién se está actuando porque recién se están desgravando las informaciones de los celulares porque tuvieron que ir la policía Federal a recabar informes, porque Catamarca carece de absolutamente todos lo que tiene que ver con la capacitación y la tecnología para investigar esos casos”, resaltó.

Con respecto a la versión que transcendió sobre que acusaba a la familia por el homicidio, el gastronómico aseguró: “Yo no acuso a nadie. Solo digo porqué no denunció (Fernando Rojas) cuando él encuentra a su papá muerto. Es lo primero que hace cualquiera, más si es una persona inteligente, lo primero que tenés que hacer es llamar la policía, no limpiar la sangre como se ha hecho. De que él hizo eso está de testigo Vega (Fabián, Secretario General de UHTGRA) que es quien llama a la policía. Yo no acuso a nadie, no quiero a ningún perejil, quiero que la justicia actué hasta las últimas consecuencias”.

Marchas

Al ser consultado sobre por qué no asistía a las marchas en pedido de justicia que organizaban los hijos de Rojas, Barrionuevo lanzó: “No estoy de acuerdo que haya marchado el Intendente (Gustavo Saadi), el Ministro de Gobierno (Juan Cruz Miranda). Para marchar tiene que ser en contra de algo o alguien y ¿en contra de quién lo hacen?”, se preguntó.

Barrionuevo fue más lejos y puso en duda la asistencia de los marchantes. “Yo no soy un animal que me llevan con vaca al matadero. Yo voy a marchar cuando considere que se agotaron las instancias que tiene que ver con la investigación. Recién están terminando de declarar los testigos. Aún faltan los sospechosos. Cuando tengamos que marchar lo vamos a hacer. A mí no me va a usar ningún político porque algo de conocimiento tengo”.

Ante la aseveración de que es “La sociedad la que quiere Justicia”, el gastronómico aseguró: “No he visto eso. Yo también te puedo hacer 10 carteles que diga que la sociedad quiere. Las marchas no fueron bultosas. A mí y a mi gremio no nos van a usar. Los conozco quienes son los que marchan. Los hijos que hagan lo que quieran”, concluyó.