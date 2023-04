Cuando Macarena salió sorteada en Procrear decidió compartir el paso a paso de la construcción de su casa y creó así una "comunidad" en Instagram donde ayuda a otros beneficiarios con dudas del proceso. Paula es médica y tras años de sufrir violencia de género logró mudarse sola con sus dos hijos gracias a un crédito. Pablo también pudo construir la casa que siempre quiso para sus hijos. Son solo algunas de las historias de argentinos que alcanzaron el sueño de la casa propia.

Creado en 2012 —y hoy dividido en Procrear II y Casa Propia—, Procrear es el programa del Gobierno que ofrece créditos a tasa cero y con plazos de devolución de hasta 30 años, para que los beneficiarios puedan comprar una vivienda nueva construida en un predio urbanístico o financiar la construcción de una casa de hasta 60 metros cuadrados en lote propio.



Esta semana, el Gobierno nacional entregó en Santiago del Estero la vivienda número 100.000 desde que inició su gestión en diciembre de 2019. En poco más de tres años consiguió una cobertura que abarcó a las 23 provincias del país y a la ciudad de Buenos Aires (CABA) a través de cuatro programas: Procrear, Reconstruir, Casa Propia y el Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), y mediante el otorgamiento de créditos.



Si bien al momento no se encuentra abierta la inscripción y no hay una próxima fecha confirmada, suelen habilitarse cada dos o tres meses. La última cerró el pasado 1 de enero, y se sorteó en febrero por Televisión Pública, resultando beneficiadas 630 personas de 17 distritos de toda Argentina. En los últimos cuatro años, se entregaron más de 60 mil créditos.

"La Soñadita", la cuenta en la que Macarena compartió el paso a paso de su casa

Macarena, de 42 años, tenía un terreno vacío desde 2014. En 2022 salió sorteada en Procrear y así, junto a su marido Pablo pudieron convertir ese lote en un hogar para ellos y para sus dos hijos, Manuela y Gregorio, de 4 y 6 años. La mujer, periodista, registró el paso a paso de la experiencia en "La Soñadita" (@la_soniadita), una cuenta de Instagram que originó una comunidad de beneficiarios que se ayudan y acompañan.

“El nombre le quedó bien porque tener una casa propia es un sueño, que no hubiésemos podido cumplir sin este crédito”, cuenta Macarena. La idea surgió como un registro familiar, pero mutó en la necesidad de ayudar a otros beneficiarios a los que les surgieran las mismas dudas que a ella. El primer posteo muestra el mail de selección que recibieron en marzo, tras inscribirse en enero, y la emoción de sentir que “algo estaba por comenzar”.



En la cuenta se compartieron las dudas que le surgieron durante todo el proceso: desde la aprobación del banco, el depósito del dinero, cómo administrarlo, la búsqueda de presupuestos, la elección del arquitecto y de los más de 30 modelos de casas que ofrece Procrear, entre otras instancias. A finales de 2022, ya estaban preparando la mudanza.

Paula: víctima de violencia de género y pudo mudarse con sus hijos

Paula tiene 50 años, dos hijos —uno de 23 y una nena de 9—, es médica y tras sufrir violencia de género durante más de 11 años, pudo escapar de su agresor y conseguir su propia casa con un crédito que le permitió comprar una vivienda. Se anotó como mujer soltera de ingresos únicos en 2021 y poco después salió sorteada.

“En 2006 me fui a vivir con un hombre que me dijo ‘vení, es tu casa’. Invertí muchísimo en ese lugar y me quedé sin nada. Me fui en 2017 cuando intentó pegarle a mi hijo. Quise usar parte del dinero que teníamos en una cuenta compartida para alquilar, pero ya la había vaciado”, recordó. “Nos recibió mi mejor amiga en su casa y poco después pude alquilar, pero yo quería tener mi propio techo”, agregó.

Paula ahora vive en el desarrollo urbanístico de Canning. Imagen: Gobierno de la Nación.

En 2021, poco después de inscribirse en Procrear, consiguió mudarse a la que hoy es su casa. “Mi trámite tardó más de lo usual porque este hombre no me firmaba los papeles de divorcio, pero desde el programa me esperaron y me dijeron que me quedara tranquila. Cuando me entregaron la llave, sentí que por fin estaba liberada. Tenía mi lugar para mí y para mis hijos”, contó.

Pablo se anotó con ingreso único y salió sorteado para construir su casa

Pablo, de 42 años, es padre de dos hijos —Manuel de 7 y Eugenia de 15— y trabaja dando soporte técnico en una cooperativa de telecomunicaciones de Pinamar. En enero de 2021 se anotó en Casa Propia como hombre soltero con ingreso único y salió sorteado en abril para acceder a un crédito con el que pudo construir la casa que anhelaba, con una estructura en seco con paneles SIP.

La fachada de la casa de Pablo en Pinamar.

“Quería este tipo de construcción porque baja enormemente el consumo de electricidad, logrando un ahorro energético anual de más del 50% gracias a que cuenta con materiales que no transmiten la temperatura exterior hacia el interior, por lo que no se gasta ni en calefacción ni en aire acondicionado, pero tenía que averigüar si el programa lo permitía”, contó.



A partir de esta experiencia, descubrió que “el programa no solo te da la posibilidad de construir una casa y no depender de un alquiler, algo que de otra forma es inviable, más para un laburante como yo, sino que te permite hacerla a tu gusto. Aunque hay modelos para elegir, podés ser creativo y ponerle tu propia impronta”.

Pablo junto a sus dos hijos en su terreno de Pinamar.

Procrear II: qué es y cuáles son los requisitos para acceder al programa

Procrear II ofrece tres líneas de créditos: “Desarrollo Urbanístico”, “Lotes para la construcción” y “Mejoramiento de gas”. El primero permite acceder a créditos para la compra de viviendas construidas en predios urbanísticos de todo el país; el segundo ofrece financiación para la compra de un lote y habilita un crédito complementario para construir una casa; y el último brinda créditos para instalar una red de gas de hasta tres bocas.

Los dos primeros son a tasa cero y con plazos de devolución de hasta 30 años, y entre los requisitos figuran presentar DNI; ser argentino o extranjero con residencia permanente; tener entre 18 y 64 años; no tener bienes inmuebles registrados; no registrar antecedentes financieros desfavorables y contar con ingresos formales, jubilaciones y/o pensiones.

En cuanto al tercero, los beneficiarios percibirán una cuota mensual en la boleta del servicio con una tasa fija del 16% de interés, y entre los requisitos figura que el interesado sea propietario o alquile un inmueble que no cuente con una conexión a la red de gas, tenga entre 18 y 68 años y cuente con ingresos formales, informales, jubilaciones y/o pensiones.

Casa Propia: qué es y cuáles son los requisitos para acceder al programa

Casa Propia, también un programa perteneciente al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, abarca las líneas Construcción y Refacción. La primera ofrece créditos de hasta $6.3 millones para la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados en lote propio, tiene un plazo máximo de devolución de 30 años y tasa cero. La segunda línea, en tanto, facilita el acceso a un crédito de hasta $240.000 para la compra de materiales y contratación de mano de obra, con un plazo de devolución de 36 meses y a tasa cero.

Los requisitos son contar con DNI; ser argentino o extranjero con residencia permanente; tener ingresos formales, jubilaciones y/o pensiones; y no registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses ni encontrarse inhibido.