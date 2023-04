Tras diez días de incertidumbre y de contratos suspendidos por un trascendido del Ministerio de Economía que manifestaba la intención de derogar la ley de alquileres, el gobierno puso paños fríos al ataque. Fue a través de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, que afirmó en conferencia de prensa que "la Ley de Alquileres es perfectible, pero es la que está vigente". Cerruti respondió de esta manera públicamente a los dichos del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que dijo que el mercado de alquileres "está roto" y que la ley actual es "un problema para los propietarios y para los inquilinos".

En la conferencia que brinda todos los jueves a la prensa acreditada en la Casa Rosada, Cerruti consideró que la ley de alquileres “es perfectible, aunque protege a los inquilinos”, y sostuvo que “hasta que no tengamos una herramienta mejor, es la ley que está vigente”, aunque “siempre estamos dispuestos a que el parlamento dé las discusiones que tiene que dar, o que se hagan propuestas para encontrar las herramientas necesarias”.

De esta forma, puso paños fríos a una incertidumbre que comenzó dentro de la misma coalición gobernante que lo instaló en la agenda pública luego de un almuerzo que mantuvo el ministro de Economía Sergio Massa y el presidente Alberto Fernández a propósito de la vuelta de Massa de Washington. El verbo que utilizaban desde el entorno del ministro es "volar" la ley de alquileres, pero no manifestaban de que forma. En el Congreso no habían llegado lineamientos. Si bien no avanzó mucho más, el ruido fue suficiente para que muchos dueños e inmobiliarias pausen la firma de contratos, quitándole aun mas fuerza a una ley que se cumple poco.

Contra Larreta

La portavoz también se refirió a la problemática en la Ciudad de Buenos Aires y declaró que “el precio de los alquileres al igual que la imposibilidad de alquilar es de la Ciudad de Buenos Aires", una situación que "necesita y merece políticas locales". Agregó que "cuando escuchamos al jefe de Gobierno, lo que queremos decirle es que hay medidas que tomar y llevar adelante para que los inquilinos y las inquilinas puedan acceder a precios accesibles".

De esta forma, le respondió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que anunció un paquete de medidas orientadas a “aliviar” las dificultades que enfrentan los inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires. Para incentivar el mercado de alquileres y poniéndolo como eje de campaña, la Ciudad otorgará créditos para que los inquilinos puedan ingresar a una vivienda y para refacciones de las mismas, así como también una serie de exenciones impositivas para los dueños de las unidades alquiladas.

"Hoy el mercado de alquileres está roto y la ley actual es un problema para los propietarios y para los inquilinos, por lo cual esto busca dar orden y previsibilidad para colaborar con la clase media porteña", dijo Rodríguez Larreta en diálogo con la prensa, calibrando con amplio optimismo el alcance de sus medidas, las cuales buscan "ofrecer soluciones a los inquilinos, aumentar la oferta de viviendas en alquiler y generar incentivos para el desarrollo de nuevas opciones". El jefe de gobierno aprovechó además la exposición pública para expresar su rechazo a la Ley de Alquileres.