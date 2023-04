Tras la masiva movilización que organizó el kirchnerismo frente al Palacio de Tribunales para reclamar el fin de la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner, ahora comienza el trabajo para una movida aún más importante: un acto el próximo 25 de mayo en la Avenida 9 de julio. Este lunes se reunirá la llamada Mesa de Ensenada –una de las más fervientes usinas por “Cristina Presidenta”-- para evaluar cómo seguirá la campaña y, sobre todo, la organización de ese acto para conmemorar los 20 años de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno: una propuesta con que los gremialistas sorprendieron y entusiasmaron a CFK. La idea es que vicepresidenta sea la única oradora pero ella todavía no confirmó si será o no de la partida.

El éxito de la movilización del jueves pasado envalentonó a los sectores del kichnerismo para multiplicar el operativo “clamor” que busca que CFK revea su postura y se convierta en la candidata presidencial del Frente de Todos.

La intención es que la vicepresidenta sea la única oradora. Lo más entusiasta creen que ese día ella podría hacer un anuncio sobre su posible candidatura. Por ahora todas son especulaciones. Lo real es que la organización del acto en la 9 de Julio exige mucho más trabajo y es un desafío para las organizaciones políticas y sindicales que convocarán.

El titular de ATE Capital, Daniel Catalano negó que se haya acordado la palabra de Cristina Kirchner para ese día y también relativizó la posibilidad de que haya una novedad trascendental: “Puede pasar que venga, que sea la oradora y que no diga que va a ser candidata”, arriesgó. Más allá de eso, “lo que tiene que pasar es que ella esté ahí. Porque, además, nuestro pueblo respira política, ilusión y esperanza cuando la escucha, y ella se nutre de eso”.



“Que Cristina diga ‘soy candidata’ y recorra medio barrio, va a ser una revolución”, indicó Catalano y agregó que “no hay dirigente político que salga a caminar con la impronta que sale ella” y por ello estimó que un anuncio de esa envergadura “va a ser bestial”. “No va a haber lugar que no quiera ser recorrido por Cristina. Hay un vínculo genuino entre el pueblo y ella.”



“Para nosotros no hay Plan B”, dijo el intendente de Ensenada, Mario Secco a PáginaI12 y el jefe comunal lo reitera en cada oportunidad que tiene. De hecho, este lunes recibirá en su municipio a todos los representantes del kirchnerismo y agrupaciones que tributan al Frente de Todos para dar inicio a la organización de la movilización.



Sin jubilación



La propuesta del acto del 25 de mayo surgió el miércoles en la noche cuando CFK recibió a un grupo de dirigentes sindicales. En esa oportunidad y durante la conversación, la vicepresidenta pronunció una frase que entusiasmó a los gremialistas: "Los que están pensando que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, mejor que se olviden".

En ese sentido, Catalano indicó que “Cristina no se jubila. No es que no quiera jugar con sus nietos sino que ese no es su destino. Su destino es el de hacer política”, señaló. Luego, en una entrevista radial, reveló otra de las respuestas que la vicepresidenta le dio a quienes le hablaron de candidaturas. “Dijo: ‘Hay que seguir discutiendo, seguir trabajando, hay tareas para hacer, un montón de problemas para resolver y lo vamos a ir viendo’”.

“No dijo que no, pero tampoco que sí. Nos mandó a laburar y dijo que todo esto no depende de una persona ni de un apellido ni de una cuestión individual, sino que depende de un proyecto del país y también de que el sindicalismo se repiense a sí mismo”, relató. La sensación que sobrevoló a la salida de la reunión fue que “nos fuimos con un ni”, interpretó Catalano. “Eso nos alcanza para seguir laburando, laburando y laburando”, agregó.

Otros de los presentes en la reunión, el diputado y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky: “La vi con mucha polenta. Decidida a continuar siendo protagonista”, resumió Yasky sobre el encuentro de los gremialistas con CFK ante PáginaI12. De la cumbre participaron también el líder de La Bancaria, Sergio Palazzo; el secretario General de Suteba, Roberto Baradel; el titular de los metalúrgicos, Abel Furlán; el canillita Omar Plaini; y la diputada Vanesa Siley de judiciales, Mario Marique del Smata y Edgardo Llano de la Asociación del Personal Aeronáutico, entre otros.

Más allá de los deseos y necesidades de los que propusieron el acto del 25 de mayo, lo concreto es que la organización será crucial porque llenar la Avenida 9 de Julio es uno de los mayores desafíos de una organización política.