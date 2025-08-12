A dos años y algunos meses de su última visita al norte argentino, Los Espíritus vuelven a visitar estos pagos, esta vez cerrando la gira presentación de “La Montaña”, lanzado a fines de 2023 y con el que recorrieran casi todas las provincias de la Argentina, casi todos los países de Sudamérica (más EEUU y México) y algunas plazas de importancia en Europa.

En esta ocasión la cita es triple, arrancando el jueves 14 en Tucumán (Diva, Rivadavia 1320), continuando en Jujuy el viernes 15 (La Mexicana, Colectora de la ruta 9), cerrando en Salta el sábado 16 (Canopus, en la Avenida Tavella 1220). Las entradas se pueden comprar en la ticketera Pase Show, para cualquiera de las fechas.

El disco “La Montaña” profundiza la exploración psicodélica de la banda, fue grabado por Mario Breuer en Estudios ION y mezclado por el gran Joe Blaney, quien tiene entre sus grandes obras al Clics Modernos de Charly García y que además ha trabajado con artistas de la talla de Prince, The Clash y Los Ramones. Otra nota de color es la participación de invitados como Daniel Melingo y Juanse.

Sin lugar a dudas, una gran ocasión para ver a una de las bandas de exportación y de gran calidad que tiene el rock argentino contemporáneo, la cual fue premiada recientemente con el Diploma al Mérito en los Premios Konex 2025. Una invitación para mantrear rock y disfrutar con todos los sentidos.