El fútbol necesita miradas distintas para enriquecerse. Pero no para analizar el juego – que de esas sobran – y sí para considerar que habita en la misma selva del capitalismo que todo lo toca. Algo que no suele percibirse con nitidez producto de una pasión que cautiva pero no es emancipadora. En esa dirección, Myriam Bregman, militante trotskista, diputada nacional y abogada en juicios por violaciones a los derechos humanos, aporta sabia nueva. Primero porque es mujer y también porque es referente de la izquierda, una izquierda que no suele aparecer en espacios o debates donde la pelota rueda, muchas veces porque no la convocan. Angel Cappa, un técnico con el que comparte ideas y también polemiza por su visión del mundo, la invitó a la presentación de su libro Fútbol y política. Conversaciones desde la izquierda, que hizo en coautoría con el sociólogo chileno Marcos Roitman a partir de diálogos entre los dos, allá en España, donde viven.

El Club Social y Cultural Círculo Patricios, donde Bregman compartió la mesa junto al entrenador del recordado Huracán versión 2009 y el profesor Fernando Signorini estaba bastante completo, incluso con gente de pie. A diferencia de otras audiencias más habituadas a escucharla, la dirigente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad fue seguida con atención por exfutbolistas como Néstor el Pipa Gancedo y Mauro Navas – entrenador de la 9° de Boca - y una abrumadora presencia masculina interesada en el deporte insignia de la industria del entretenimiento.

“Me parecen interesantísimos los temas que van relacionando y mechando en el libro con anécdotas del fútbol, de cómo el capitalismo se va metiendo por todos los poros. Los autores también hablan de la estigmatización de las palabras, como la dictadura del proletariado. Pero en realidad lo que vivimos es la dictadura del capital, no es ésta una democracia a secas como dijo Angel. Es una democracia capitalista regida por la dictadura del capital. Ellos meten en el libro temas difíciles, pero lo hacen con un lenguaje coloquial” dijo durante su intervención.

También aclaró sobre el contenido: “Yo no es que esté de acuerdo con todo lo que dicen en el libro, porque algunas cosas me gustaría discutirlas”. Hizo una exposición detallada, que se apoyó en anotaciones y citas que tomó de Fútbol y política. Conversaciones desde la izquierda, el trabajo que publicó FOCA-Akal ediciones.

Página/12 le preguntó cómo había surgido su participación en una charla de fútbol con especialistas del tema como Cappa y Signorini. “Me parece que fue una audacia de Angel. Él y Fernando siempre hablan desde la izquierda, de sus principios, de sus valores, desde cómo entienden el fútbol y alguna vez también habíamos hecho alguna conversación por zoom que la transmitimos. Ahora cuando vino a presentar este libro se le ocurrió esta idea audaz, en un ambiente muy masculino, de traerme a mí, no solo mujer, sino de izquierda. Me gusta mucho el fútbol, pero te imaginás que nunca se me ocurriría hablar de fútbol estando ellos dos…” respondió.

-¿Por qué?

“No me animaría, pero los debates que tengo permanentemente con él son muy interesantes. Es una persona que sigue mucho lo que pasa en la Argentina, que está muy preocupado con esta idea de estar siempre con lo que él denomina ‘los gobiernos de gestión capitalista’, que llevan a desvíos políticos que, podríamos decir, siempre se encuentran para no construir una verdadera izquierda de clase, anticapitalista y que pelee por el socialismo. Entonces en ese debate nos encontramos, te diría que, casi cotidianamente”.

Bregman además confesó que de fútbol habla únicamente en su casa – es hincha de Estudiantes de La Plata - y que no está habituada a hacerlo fuera de ella. Pero se animó con soltura a desarrollar su idea de cómo funciona el más popular y masivo de los deportes en el sistema capitalista. Del papel de la izquierda en torno a esta actividad – desatendida en sus estudios salvo por algunas excepciones en el campo académico - y cómo la analiza dentro de la industria del entretenimiento: “Mirá, no sé en la izquierda en general, porque no podría hacer una evaluación en general. No podría evaluar así el tema. Sí, nosotros como partido, el PTS en el Frente de Izquierda, tenemos un diario, la Izquierda diario, y le damos al deporte un lugar. También al análisis y las discusiones sobre él. En nuestro caso, los que decimos que nos gusta el fútbol y el deporte en general lo decimos y no veo ninguna contradicción en eso”, respondió.

Para la diputada el sistema socioeconómico dominante mercantiliza todo, incluido el fútbol. “Es como dice Ángel. Eso no lo niega y es parte del análisis que uno tiene que hacer. Incluso hasta cuando gritás los goles del Mundial, tenés que analizar eso. Yo recuerdo los mensajes que intercambiábamos con Ángel durante la Copa en Qatar. Los programas que él hacía con su hija,con María Cappa, muy interesantes, de cómo fue el proceso de ese Mundial, de cómo se hicieron los estadios, pero una cosa no niega la otra. Hay algo de popular en este deporte que nos gusta y que lo discutimos. También a eso le ponemos nuestra mirada marxista, una cosa no niega la otra”.

En un encuentro desusado entre todos los que está habituada a participar, antes de despedirse le preguntamos si el fútbol es demasiado deporte para ser un negocio o demasiado negocio para ser un deporte. Su respuesta no evitó el análisis y tampoco se corrió de su eje discursivo: “Hay demasiado capitalismo. Lo que hay que hacer es terminar con el capitalismo que arruina todo”.

[email protected]