Ricardo Zielinski sostuvo que Independiente "se rompió el alma" en el empate 1-1 frente a Racing en el clásico de Avellaneda, partido que significó el inicio de su ciclo en este caótico Rojo.

"El equipo se rompió el alma y la actitud no se negocia. Felicito a la gente por el apoyo, lo necesitamos, es un factor fundamental. Tenemos que salir adelante todos juntos", dijo el Ruso, quien tuvo un puñado de prácticas con el equipo y aún así logró impregnarle algo de su estilo.

"Los equipos se arman a partir de los jugadores por lo que uno tiene que saber interpretarlos. Recién los estamos conociendo, pero vamos a tratar de que Independiente juegue igual tanto de local como de visitante, con respecto a la idea", agregó el entrenador.

Zielinski tiene un gran récord personal contra Racing, al que también supo dirigir: en total le ganó 7 partidos y sólo perdió 3, en tanto que el de este domingo fue su séptimo empate: "Quedé muy conforme con lo que hizo el equipo. En cuanto al resultado, creo que en un partido muy fino, nos tendríamos que haber llevado un poco más".

Marcone y el VAR

Iván Marcone, capitán de Independiente, no se guardó nada tras el encuentro y fue muy fuerte contra el VAR. "Es muy difícil cuando hay una intención de afuera, que el resultado del partido tiene que ser uno. No sé si es (Darío) Herrera el que estaba encargado del VAR, estará tranquilo en su casa porque cumplió con lo que necesitaba. Hoy vimos que hubo algo que es injusto y qué hacemos nosotros con una justicia así. El único que debe estar contento es Herrera y la gente del VAR, y los que quisieron perjudicarnos", disparó.

El volante también se refirió a la mano del DT y la compleja situación que atraviesa Independiente: "El Ruso en dos días intentó ordenarnos, darnos sus conceptos, motivarnos y levantarnos. Creo que dejamos todo, no es fácil en este momento. Pero estamos seguros y convencidos que las cosas van a cambiar, ojalá este sea el puntapié. No son momentos fáciles cuando las cosas no salen, cuando pasan cosas afuera que son ajenas a nosotros y sentimos que es una piedra más en el camino. Yo soy de Independiente, yo quiero estar acá y poner la cara. Con trabajo y humildad vamos a salir adelante".

Para Sigali, Racing no estuvo "fino"

El capitán de Racing, Leonardo Sigali, fue de lo mejor del partido y se refirió a la actuación del equipo: "Queríamos ganarlo pero no estuvimos finos en los últimos metros. Creo que el segundo tiempo fue más de batalla, de pelea, y no hubo situaciones. El primero fue más abierto pero no pudimos aprovechar en esos últimos 15 metros. Hay que volver a creer, a remarla otra vez, venimosde dos derrotas y hoy un empate en el clásico y la verdad que nos duele porque tanto la gente como nosotros estamos acostumbrados a ganar".

Cauteruccio, entre triste y contento

El goleador de Independiente, Martín Cauteruccio, apuntó contra el árbitro a la vez que se mostró satisfecho por el que fue su quinto gol en el campeonato: "Me voy con mucha tristeza. Las imágenes muestran que el árbitro estaba equivocado y no lo corrige. Es lo lógico (que la vaya a ver el VAR), pero el árbitro no nos benefició. Espero que de ahora en más, los errores que no dependende nosotros no se repitan. En el gol me quedó bien para pegarle, es una milésima de segundo que tenés que tomar la decisión y tomé la decisión correcta. Me voy muy contento por el gol".