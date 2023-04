Marxista, anticolonialista y panafricanista, George Padmore fue uno de los grandes referentes del pensamiento insumiso y el activismo político en el siglo XX.

Injustamente olvidado, su nombre reaparece a partir de la flamante publicación del libro Vida y lucha de los trabajadores negros (editorial Prometeo). Con traducción, edición y estudio preliminar de Juan Francisco Martínez Peria, el trabajo es una antología esencial de la tradición radical negra. Padmore, nacido en Trinidad y Tobago y muerto en 1959 en Ghana (donde jugó un rol fundamental para su independencia), fue, entre 1930 y 1934, el principal dirigente afrodescendiente de la Internacional Comunista. Más tarde, como escritor y periodista, se consolidó como un notable teórico y articulador del movimiento panafricanista.

"Un fantasma acecha los ministerios coloniales de Inglaterra, Francia y Holanda. ¡El fantasma de la revolución colonial!", escribió Padmore en 1946, parafraseando a Karl Marx. Como señala Martínez Peria en el estudio introductorio, utilizó "la pluma como su principal arma". Según Raphael Dalleo, Padmore "fue, junto con Mahatma Gandhi, quizás el anticolonialista anglófono más influyente" de la primera mitad del siglo XX.

La antología incluye la primera traducción al castellano del libro The Life and Struggles of Negro Toilers (1931), el panfleto Haití, colonia esclava de Estados Unidos (1931) y un puñado de artículos publicados en su momento en diferentes medios.