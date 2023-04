La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió que Estados Unidos y la zona euro no deben dar por sentada la posición internacional de sus monedas, cuando países como China y Rusia intentan crear sus propios sistemas. El uso del dólar en el comercio internacional puede empezar a perder protagonismo en la medida que avanzan otras opciones como el yuan chino.

La ex titular del Fondo Monetario Internacional dijo que “no parece haber una posibilidad de pérdida inminente del predominio del dólar estadounidense o del euro. Hasta ahora, los datos no muestran cambios sustanciales en el uso de las divisas internacionales". "Pero el estatus de moneda internacional (que tiene el dólar y el euro) ya no debe darse por sentado", consideró.

En otro orden, Lagarde declaró que el Banco Central Europeo puede debatir la modificación de su objetivo de inflación del 2%, pero sólo después de reducirla con respecto a su nivel actual. "Por el momento no hay absolutamente ninguna razón para cambiar ese objetivo del 2 por ciento a mediano plazo", indicó en el Council on Foreign Relations de Nueva York. "Cuando lleguemos ahí, y cuando estemos seguros de que se mantiene ahí, podremos discutirlo".

Los países desarrollados de occidente se enfrentan a fuertes presiones por la suba de los precios el último año y las dificultades para reducir estas tasas de inflación sin afectar el crecimiento de sus economías o poner en riesgo parte del sistema bancario del primer mundo.