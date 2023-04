Jorge Almirón intentará que su tercera sea la vencida este martes cuando Boca reciba en La Bombonera a Deportivo Pereira, de Colombia, por la segunda fecha de la Copa Libertadores. El partido se jugará desde las 21 con televisación de Fox Sports y la plataforma Star+.

El presente de Boca es muy flojo y ni la llegada del nuevo DT pudo reencauzar el rumbo por el momento. Almirón perdió sus dos partidos al frente del equipo (0-1 con San Lorenzo y Estudiantes) y estiró la racha sin triunfos a cuatro, ya que el Xeneize venía de caer con Colón (1-2) y empatar ante Monagas en Venezuela (0-0) bajo la conducción interina de Mariano Herrón.



Aquel punto rescatado de la ciudad de Maturín no fue tan mal visto en La Boca ya que la cosa terminó apresurada para los porteños por las expulsiones de Roncaglia y Valdez, quienes no estarán este martes contra los colombianos. De todos modos, las bajas no son del todo sensibles dado que el primero fue muy silbado en La Bombonera durante la derrota con Estudiantes mientras que el segundo, además de estar lesionado, es también uno de los defensores más apuntados por los hinchas.



Prácticamente obligado a ganar, Almirón volvería a apostar por algunos pibes para enfrentar a Deportivo Pereira, como los casos de Nicolás Valentini (22 años) y Valentín Barco (18), quienes vienen de jugar ante el Pincha y son capaces de contar con los dedos de una mano sus partidos en el club: el central rubio suma 5 (un triunfo, cuatro derrotas) mientras que el lateral colorado tiene 4 (dos empates, dos caídas).

Entre los que reaparecerían en el once titular estarían Advíncula y Figal (por Weigandt y Roncaglia), Pol Fernández (por Ramírez, desgarrado) en el medio y el delantero Briasco (por Equi Fernández), uno de los pocos que viene realizando actuaciones interesantes en Boca en lo que va de año. En el ataque también estaría el colombiano Villa a pesar de que este lunes se inició el juicio en su contra por violencia de género. De lo contrario, jugará el uruguayo Merentiel.

¿Cómo llega Deportivo Pereira?

Del otro lado, Deportivo Pereira viene de empatar 1-1 como local de Colo Colo en su debut copero. El equipo de plantel 100% colombiano dominó largamente a los chilenos pero recién pudo romper la resistencia cacique sobre el final y, así, igualar el encuentro. En aquel partido, intentó la sorprendente cifra de 24 remates al arco chileno.

La Furia Matecaña, como se conoce al equipo, conquistó su primer título de la Liga Dimayor el año pasado y está debutando en la máxima competencia continental de clubes. En lo que va de 2023 le viene costando -ganó uno de sus últimos nueve partidos- ya que perdió a su gran figura, el goleador Leonardo Castro -25 tantos en 44 juegos la temporada pasada- quien pasó a Millonarios de Bogotá. En el plantel también figura el central Thomas Gutiérrez, formado en River y de paso exprés por Barracas Central.

Patronato vuelve al ruedo

También desde las 21, Patronato de Paraná estará haciendo nuevamente historia al visitar Paraguay por primera vez. El equipo que milita en la Primera Nacional -está 17º sobre 19, con dos triunfos en 10 fechas- enfrentará a Olimpia en Asunción, con televisación de Fox Sports 2 y Star+. El Patrón debutó con derrota en la Copa (1-2 ante Nacional de Medellín) mientras que los paraguayos, tricampeones del certamen (1970, 1990 y 2002), igualaron 1-1 con Melgar en Perú.