El desarrollo del juego le dejó ingratas sensaciones a Central su partido de anoche ante Atlético Tucumán. Porque después de revertir un marcador en contra y de sufrir la baja por lesión de Ignacio Malcorra, en los minutos finales el local llegó al inesperado empate con gol de Joaquin Pareyra. Un resultado que privó el conjunto de Miguel Russo de treparse a la segunda posición de la tabla.

La primera media hora del partido Central se vio sorprendido por el rival y perdió a Malcorra, su jugador más influyente en ataque. El descuido defensivo fue en un tiro de esquina, donde Kociubinski recibió un poco más atrás del punto del penal, sin marca, acomó la pelota y sacó un zurdazo cruzado que dejó sin reacción a Broun. En los minutos posteriores aparecieron las atajas del uno canaya, primero en uno mano a mano a Estigarribia y después para desviar un remate de Pereyra.

Atlético Tucumán lo dominó a voluntad a Central y encontró su mejor juego cada vez que el ataque estuvo en gestión de Pereyra. El ex canaya se muestra como el jugador más creativo de los tucumanos. En Central lo es Malcorra, pero el diez pidió el cambio por lesión a la media hora. Ingresó Giaccone y el juvenil hizo su aporte para la recuperación del canaya.

El equipo de Russo recompuso su juego en el segundo tiempo. Mostró actitud ofensiva y todo se lo facilitó a los pocos minutos: Acosta extendió la mano en el área para detener un centro de Campaz y desde los doce pasos igualó Quintana con toque cruzado. Desde entonces Central le quitó el protagonismo al local y el partido pasó a jugarse de área a área. Porque Acosta estrelló un derechazo cruzado en el palo y en el contragolpe Martínez se llevó por delante la pelota en el área chica al encontrar un centro atrás de Veliz.

Campaz intentó reemplazar a Malcorra en la conducción ofensiva del equipo y lo tuvo con un zurdazo que desvió Marchiori. El partido pasó a ser parejo y con ataques rápidos. El local recibió la presión de sus hinchas por ganar y esa ansiedad que había en las tribunas le quitó ideas al conjunto de Lucas Pusineri. Y cuando parecía que nada iba a pasar, Giaccone sacó una genial asistencia con pase vertical para la corrida de Martínez y el defensor anotó la ventaja con toque cruzado ante la salida del arquero.

Atlético Tucumán se lanzó en desesperación al ataque y dejó espacios que Central no logró aprovechar. Mallo evitó el gol desviando en la línea la pelota con la cabeza y en momentos que parecía estar el partido resuelto Pereyra sacó un remate de larga distancia que se desvió y se le metió a Broun por el palo izquierdo. El empate frustró al canaya de una victoria que lo lanzaba a la segunda posición.

2 Atlético Tucumán: Marchiori; Ortiz, Bianchi, Romero, Orihuela; Tesuri, Acosta, Kociubinski, Pereyra; Ruiz Rodríguez, Estigarribia. DT: Lucas Pusineri

2 Central: Broun; Martínez, Mallo, Komar, Quintana, Alan Rodríguez; Ortiz, Montoya, Malcorra, Campaz, Veliz. DT: Miguel Ángel Russo

Goles: PT: 6m Kociubinski (AT). ST: 9m Quintana (C) de penal y 26m Martínez (C) y 44m Pereyra (AT).

Cambios: PT: 31m Giaccone por Malcorra (C). ST: 22m Lucas Rodríguez por Alan Rodríguez y Candia por Veliz (C), 27m Coronel por Acosta y Maestro Puch por Ruiz Rodríguez (AT), 30m Guille por Orihuela (AT), 32m Cortez por Martínez (C), 36m Sánchez por Tesuri y Menéndez por Estigarribia (AT),

Arbitro: Facundo Tello

Cancha: Monumental José Fierro