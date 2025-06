El ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, lanzó durísimas críticas al Gobierno de Javier Milei por el ajuste en la obra pública y reveló cómo son las maniobras del Gobierno para apropiarse de 3 billones de pesos que destinan a la "timba financiera". Además, afirmó que el peronismo se debe reorganizar para transformarse en una alternativa que "convoque y entusiasme" a las grandes mayorías.

“No hay desarrollo sin rutas”

El ministro advirtió en una entrevista con la 750 sobre el abandono de la red vial nacional. “Lo que está en juego es la vida de la gente”, afirmó. “No hay gobernador en la Argentina que no esté planteando el peligro que significa transitar por rutas nacionales. Es una verdadera desidia”.

“Estamos hablando de un país como Argentina que necesita caminos y rutas seguras para desarrollarse, conectarse y generar mejores economías regionales. Y eso no se está haciendo”, agregó.

Según Katopodis, el impacto de la paralización es grave. “Volver a conseguir esas rutas después de años de abandono nos va a llevar mucho más tiempo y recursos que lo que hubiese significado una inversión y planificación sostenida”, advirtió.

Denunció también el desvío de fondos: “La Nación se está quedando con los peajes y los fondos de los combustibles que, por ley, deben destinarse a la cuenta para las rutas”. Y fue más allá: “Se quedan con esos tres billones de pesos que han manoteado para la timba y que no están poniendo en las rutas ni en cuidar la vida de nuestra gente”.

Reclamos ante la Justicia

Finalmente, el ministro detalló que ya hubo presentaciones formales. La primera fue al Ministerio de Economía en marzo de 2024. La segunda, tras una reunión con intendentes, ante la Justicia con una presentación penal, por presunta “administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

“Tenían que usar esos fondos para este mandato y deben rendir cuentas sobre qué hicieron con esa plata”, afirmó. Además, denunció un efecto colateral grave: “Hay una sobrecarga de todo el transporte sobre las rutas provinciales”, explicó. “Ese sobreuso genera un daño mayor, por lo que obliga a las provincias a hacer un esfuerzo todavía mayor”.

El funcionario cerró con una advertencia: “Tiene que quedar claro: no hay desarrollo, no hay destino, sin rutas”. Y concluyó: “Argentina se está quedando bien atrás”.

que el peronismo debe encarar el proceso electoral con un único mensaje claro para convocar a "muchos bonaerenses que están esperando que les expliquemos cómo vamos a enfrentar a Milei”, y llamó a la dirigencia a “transmitir el mensaje para convocar y entusiasmar”.

La discusión al interior del peronismo

Katopodis aseguró que el rumbo del Gobierno nacional “no está bueno” y que “el ciudadano no es que solo la está pasando mal hoy, porque no llega a fin de mes, porque lo suspendieron del laburo o porque se tuvo que endeudar”, sino que el modelo que se propone “no está bien”. “El lugar al que quieren llevar a Argentina no está bien”, agregó.

En este punto se refirió al encuentro con gobernadores de este lunes. “La reunión con los gobernadores marca que estamos en otra etapa. Hubo 23 convocados con Axel”, aseguró. “Son los gobernadores que estaban firmando pactos con el Poder Ejecutivo y hoy están parados en el mismo lugar en el reclamo de estos fondos”.

Tras marcar esta idea de cambio en el armado, dijo: “Yo trabajo todos los días para eso, para ganarle a Milei”. Y subrayó: “Para eso es importante la unidad. Para que haya una sola estrategia de confrontación con Milei y no tres o cuatro diferentes”.

Esta decalración no es menor teniendo en cuenta que hasta hace tan solo unas semanas había una fuerte disputa al interior del peronismo por la decisión de la Provincia de Buenos Aires de desdoblar las elecciones y el pedido de Cristina Kirchner de ir unificados con la nacional.