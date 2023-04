Con su gran labor en el Sudamericano y con todavía dos fechas por jugarse, la Selección Sub 17 que tiene como gran figura a Claudio "Diablito" Echeverri se aseguró la clasificación al Mundial de la categoría, una histórica cuenta pendiente para la Argentina, que nunca pudo levantar ese trofeo y ni siquiera jugar una final.

Tricampeona del mundo en Mayores, hexacampeona del Sub 20 y con dos medallas de oro olímpicas, la Argentina tiene como mejores actuaciones en Mundiales Sub 17 los terceros puestos conseguidos en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003, con muchos nombres célebres entre esos planteles.

Algunos célebres planteles argentinos

El equipo de 1991, dirigido por Mostaza Merlo, contó nada menos que con unos purretes Juan Sebastián Verón, Marcelo Gallardo, Rodolfo Arruabarrena y Ángel "Matute" Morales, por ejemplo. En ese Mundial fue triunfo en octavos sobre Australia (dos bombazos de Diego Comelles, exArgentinos y Gimnasia de Jujuy) pero derrota 1-0 con España en semifinales y posterior triunfo por penales sobre Qatar por el tercer puesto.

En Ecuador 1995, dirigidos por nada menos que José Pekerman, Argentina tuvo a Esteban Cambiasso, Pablo Aimar, Aldo Duscher, Sixto "Mumo" Peralta, Fabián Cubero y César "Leche" La Paglia entre los nombres más destacados. Aquel equipo cayó 3-0 con Brasil en semis y derrotó 2-0 a Omán por el tercer puesto con goles de Cambiasso y el exGimnasia La Plata Fernando Gatti.

Mientras que en 2003, ya con Hugo Tocalli al mando, jugaron Oscar Ustari, Ezequiel Garay, Fernando Gago, Lucas Biglia y el delantero exSan Lorenzo Hernán Peirone, por ejemplo. Fue derrota 2-3 ante España en Semis (goles de Biglia y Garay) y triunfo por penales ante Colombia para meterse en el podio.

Otro célebre equipo que no llegó muy lejos fue el del Mundial de Trinidad y Tobago 2001. Dirigido por Tocalli, contó con Carlos Tevez, Maxi López, Pablo Zabaleta, Javier Mascherano y Gonzalo Rodríguez. Supo vencer a una España que tenía nada menos que a Andrés Iniesta y Fernando "Niño" Torres por 4-2 en fase de grupos, pero cayó en cuartos con Francia y luego perdió por el tercer puesto ante Burkina Faso.

También supieron ser mundialistas Sub 17 nada menos que Dibu Martínez y Nicolás Tagliafico, quienes compartieron equipo en Nigeria 2009 bajo las órdenes del gran Tata Brown (eliminación en octavos ante Colombia).

Dibu Martínez junto a González Pirez (hoy en River), en Nigeria 2009.

La Argentina también cuenta con eliminaciones en primera ronda, como en China 1985 (vale destacar un doblete de Hugo Maradona en la última fecha de grupos), Japón 1993 y Chile 2015. En Escocia 1989 llegó hasta cuartos de final al igual que en Egipto 1997 y Corea del Sur 2007, mientras que en Emiratos 2013 fue cuarta. Por otra parte, no se clasificó a cuatro citas: Canadá 1987, Nueva Zelanda 1999, Perú 2005 e India 2017.

¿Dónde y cuándo se jugará el Mundial 2023?

El Mundial 2023 todavía no tiene sede. La FIFA le sacó recientemente ese honor a Perú por falta de infraestructura y la cita que fue suspendida en 2021 debido a la pandemia todavía busca nuevo hogar, como sucedió con el Sub 20 que finalmente organizará Argentina tras el fallido intento de hacerlo por parte de Indonesia. Un posible destino de este Mundial Sub 17 sería Qatar.

Lo que sí es inamovible es la fecha del certamen: se iniciará el 10 de noviembre y finalizará el 2 diciembre de este año.

Los países clasificados al Mundial 2023

Hasta el momento hay pocas selecciones clasificadas. La primera Confederación en realizar su torneo eliminatorio fue la de Oceanía: Nueva Caledonia y Nueva Zelanda serán sus representantes. En febrero fue el turno de la Concacaf, que enviará a México, Estodos Unidos, Canadá y Panamá. Mientras que la tercera en sumarse fue la Conmebol, que ya tiene clasificadas a Argentina, Brasil y Ecuador. El cuarto y último cupo del Sudamericano se lo debaten Venezuela, Paraguay y Chile.

África jugará su torneo clasificatorio a principios de mayo (clasifican cuatro selecciones) mientras que Europa lo iniciará días después (clasifican cinco). En junio será el turno de Asia, última en la lista (cuatro lugares).

A estos 23 países se le sumará el equipo que sea elegido como sede para tener un total de 24 selecciones. La cita constará de seis grupos de cuatro integrantes cada uno, del que pasarán los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros a octavos de final para dar inicio así a los duelos de eliminación directa.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Sudamericano?

La Selección que conduce Diego Placente todavía tiene dos fechas por jugar en el Sudamericano que se está jugando en Ecuador. El jueves 20 enfrentará al equipo local desde las 21 (televisación de TyC Sports) mientras que domingo 23 cerrará el hexagonal final contra Brasil a las 18 (también por TyC Sports) con la posibilidad del título en juego. Por el momento, la cima del torneo es compartida por Ecuador (+5 de diferencia de gol), Argentina (+3) y Brasil (+2), todos con 7 unidades.

Nigeria, una potencia Sub 17

Los grandes dominadores de la categoría Sub 17 son los africanos: Nigeria lidera el medallero con 5 títulos mundiales (el último en 2015) mientras que Ghana suma 2 (el último en 1995). En el medio aparece Brasil, con 4 (el último en 2019), mientras que México también se destaca con dos consagraciones (la última en 2011). Entre los europeos recién aparecen los solitarios festejos de Inglaterra en 2017, Suiza en 2009 y Rusia en 1987. Arabia Saudita también supo coronarse, fue en 1989.

El último Mundial, para Brasil

El último Mundial fue realizado en Brasil en 2019 y el campeón fue el elenco local, luego de vencer en la final a México por 2-1. Argentina fue a la cita dirigida por Pablo Aimar y valores como Santiago Simón (River), Cristian Medina (Boca), Matías Palacios (exSan Lorenzo, hoy en Emiratos Árabes Unidos), el Changuito Zeballos (Boca), Alan Velasco (exIndependiente, hoy en Estados Unidos), y Franco Orozco (Lanús). El equipo fue eliminado en octavos de final por Paraguay.