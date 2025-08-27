"¡Franco Colapinto correrá el resto de la temporada de la F1 con Williams!", fue la frase que lideró los canales, radios y portales en esa tarde del 27 de agosto de 2024.



Fue una revolución total, un argentino regresaba a la Fórmula 1 después de 23 años, cuando fue el turno de Gastón Mazzacane. Además, compartía escudería con Reutemann. El aura histórica y el delirio argentino, por supuesto, acompañaban la noticia.

"Es un honor hacer mi debut en la Fórmula 1 con Williams", fueron las primeras palabras de Colapinto como piloto oficial. A partir de ese momento, no dejó de ser protagonista.

Tenía 21 años y su debut sería en Italia. Primero fueron las hordas de hinchas que lo siguieron en cada rincón del mundo, fue la alegría por sumar puntos y también la desilusión por no ser convocado nuevamente.

Pasaron algunos meses y cambió de colores, para finalmente correr gran parte de la temporada '25 con Alpine como sustituto de Jack Doohan.

Vuelve la Fórmula 1

Se terminaron las vacaciones, Colapinto ya está en Zandvoort y el este viernes 29 de agosto vuelve a la pista.

El piloto mostró en las redes sociales las distintas actividades que hizo durante el receso de verano y pareciera que no descansó.

Carreras en moto de agua con Bizarrap, mates en diferentes puntos de Europa y un entrenamiento intenso fueron algunas de las imágenes que Franco Colapinto compartió en Instagram durante el período que estuvo alejado del circuito.

Pero el argentino ya estaba "harto", según sus propias palabras y celebró regresar a su monoplaza: "Qué lindo es volver", compartió Alpine en sus redes sociales, junto a una imagen del pilarense.

Además de la recreación, Colapinto tuvo buenas noticias durante las últimas semanas: un informe resaltó su trabajo y su "velocidad natural". También destaca la importancia de que Alpine realice mejoras en el auto para "convertir su experiencia en puntos".

El circuito en Paises Bajos

Zandvoort es una pista de trazado rápido, con 14 curvas y es una de las mas cortas de la temporada. Tiene 72 vueltas y su record lo tiene Hamilton, cuando marcó 1:11.097 en el GP de 2021.

Es la fecha 15 de la Temporada y restan 9 jornadas en el calendario.

Cronograma

Viernes

7.30: Prácticas libres 1

11.00: Prácticas Libres 2

Sábado

6.30: Prácticas Libres 3

11.00: Clasificación

Domingo

10.00: Carrera

Posiciones

1. Norris. McLaren: 25 puntos

2. Piastri. McLaren: 18 puntos

3. Russell. Mercedes: 15 puntos

4. Leclerc. Ferrari: 12 puntos

5. Alonso. Aston Martin: 10 puntos