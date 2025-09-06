En el marco del juicio que se lleva adelante en la Sala I del Tribunal de Juicio, este jueves declaró Lidia Cardozo, imputada por el delito de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo, en perjuicio de su hijo Leonel Francia, de 11 años.

La mujer respondió a las preguntas de todas las partes intervinientes y negó haberle quitado la vida a su hijo. Asimismo, rechazó las afirmaciones de testigos que la acusaron de haber maltratado al niño.

En relación al día del hecho, realizó un relato pormenorizado de las actividades que llevaron a cabo ella y su hijo desde que se levantaron temprano por la mañana. Indicó que en un momento, mientras buscaba unos papeles en el corralón, Leonel le pidió un pantalón y ella le dijo que lo buscara en el tendedero, ubicado en la planta superior.

Dijo que minutos después vio al niño en el garaje, rodeado de los perros. Estaba agachado, pero no le dio importancia porque pensó que estaba jugando con los animales. Luego volvió al negocio y desde allí le gritó para que se apurara, ya que debía ir a la escuela. Se dirigió a la habitación y volvió a verlo, esta vez en un patio interno. El niño tenía una mano apoyada en la cabeza. Cardozo dijo que le preguntó si iba a ir o no a la escuela, y que él le respondió que se iba de nuevo a la cama porque se había golpeado.

Cardozo aseguró que no percibió que Leonel estuviera lesionado y continuó con sus tareas. Más tarde regresó a despertarlo. Escuchó un sonido similar a un ronquido, lo sacudió y advirtió que estaba flácido. En ese momento le vio una herida en la cabeza y manchas de sangre en el cuerpo. Dijo que se desesperó, pidió ayuda a los albañiles que trabajaban cerca y lo llevaron al hospital.

Dijo que sí vio manchas de sangre en algunos puntos de la casa esa mañana, pero aseguró que pensó que se trataba de rastros de su perra en celo y admitió que tiró agua para limpiarlas.

Durante su declaración, Cardozo remarcó en varias oportunidades que no tenía idea de qué le había pasado a su hijo. Afirmó no recordar haberles dado alguna explicación a las médicas que atendieron al niño en el hospital. Manifestó que no entendía cómo se había lastimado, que no tenía respuestas.

La audiencia de debate se desarrolla con un tribunal colegiado integrado por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello. Está previsto que la próxima semana se expongan los alegatos. La querella del padre de Leonel, representada por el abogado Rodrigo Palacios, anticipó que pedirá prisión perpetua.

El hecho que se juzga se remite al 31 de agosto de 2023 en el barrio Solidaridad. Ese día, Leonel Francia ingresó sin vida al Hospital Papa Francisco, con una grave lesión en la cabeza. La autopsia determinó que el niño falleció por traumatismo encéfalo craneal grave.