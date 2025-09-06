El gobernador Gustavo Sáenz inauguró oficialmente ayer la primera escuela técnica de Cachi, la Escuela de Educación Técnica (EET) N° 3176. Esta inauguración es considerada histórica para el Alto Valle Calchaquí, y cumple con un pedido que viene de años de esa comunidad local.

La EET N° 3176 se especializa en Electromecánica. El plan de estudios dura seis años, con un ciclo básico de dos años y un ciclo superior de cuatro años, durante los cuales los estudiantes se capacitan en talleres de electricidad, carpintería, ajuste y hojalatería.

Esta escuela inició su ciclo lectivo 2025 el pasado 5 de marzo, está ubicada en el barrio Luján y cuenta con una superficie total de 1.152 metros cuadrados. Dispone de cinco aulas, salón de usos múltiples (SUM), biblioteca, patio de lectura y sanitarios, entre otros espacios, diseñados para fomentar el trabajo colaborativo.





Al hablar en el acto de inauguración Sáenz destacó la importancia de establecer prioridades y entender lo que la juventud de Cachi necesita oportunidades. "Las oportunidades deben ser las mismas en cada rincón de la provincia y del país. Lamentablemente, no siempre es así, y nuestros jóvenes, que tienen derecho a las mismas oportunidades que otros, a menudo se ven limitados", afirmó el mandatario.

En este sentido, Sáenz resaltó la impronta de gestión de federalizar la educación, una política de Estado que dio nacimiento a la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (Upateco). “La universidad de los salteños ofrece carreras cortas con salida laboral, adaptadas a las necesidades de cada región de nuestra provincia: minería, agricultura, oficios, turismo", destacó.

Dirigiéndose a los estudiantes, los primeros de esta escuela técnica, les dijo: "Ustedes son parte de esta historia. Pueden estar orgullosos de este lugar y de tener esta gran oportunidad: la oportunidad del arraigo". El gobernador subrayó la importancia de la educación para el futuro de la provincia: "Nosotros, desde el Estado, tenemos la obligación de darles la oportunidad para que se queden. Electromecánica es una carrera muy requerida, y en esta zona productiva, seguramente tendrá una pronta salida laboral", auguró.





En esa línea ratificó que "la educación no debe ser un privilegio, sino un derecho". "Porque sin educación no hay trabajo, y sin trabajo no hay dignidad. Y sin dignidad es muy difícil poder seguir adelante", concluyó.

Por su parte, el intendente de Cachi, Américo Liendro, destacó la importancia escuela. “Tanto para el gobierno provincial como para nuestro gobierno municipal, siempre ha sido prioridad la educación, la salud y la seguridad, porque nosotros sabemos muy bien que la educación es el futuro de nuestro municipio, de nuestro Alto Valle Cachaquí”, sostuvo.

Y agregó: “como funcionarios tenemos la obligación de trabajar para brindar más oportunidades, y con esta escuela hoy la oportunidad está aquí”. El jefe comunal finalizó su discurso con una frase del expresidente Raúl Alfonsín: "La educación es la única forma de terminar con la transmisión genética de la pobreza. Eso es lo que nos llevamos en nuestro corazón, en nuestra sangre, que la educación es lo más importante”.

A su turno la ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, celebró la inauguración: “Hoy es un día de fiesta aquí en Cachi, estamos muy contentos porque este anhelo que empezó hace muchísimos años, hoy se concreta para transformar vidas, porque la educación abre las puertas para nuevas oportunidades, para cumplir sueños y puedan tener mejores y mayores oportunidades”, afirmó. Además, destacó la "articulación entre los gobiernos municipal, provincial y nacional".

Nuevo reclamo por la ruta 40

Tras la visita a la zona de Cachi el gobernador Gustavo Sáenz volvió a reclamar al Gobierno nacional por la obra de pavimentación de la ruta nacional 40.



"Hace meses venimos reclamando a Nación por la continuidad de las obras, y no vamos a parar hasta que cumplan con la palabra empeñada. Vamos a seguir dando pelea para reactivar la obra de la Ruta Nacional 40, tan necesaria e importante para todos los salteños", recordó en posteos en sus redes digitales.





En la inauguración del edificio de la escuela técnica de Cachi el gobernador se mostró, como viene haciendo en sus últimas apariciones públicas, junto a candidatos a legisladores nacionales por el frente Primero los Salteños.

A tono, en sus posteos sostuvo. "Es fundamental que nuestros legisladores nacionales defiendan los intereses de la provincia. Les pido que acompañen este reclamo, no a mí, sino a todo el pueblo de Salta". Y cerró con su eslogan: "Primero los salteños".



