La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás ratificó la vigencia de la cautelar que prohíbe fumigación con plaguicidas y fertilizantes químicos a menos de mil metros de las viviendas, escuelas, cursos de agua y zonas de protección ambiental en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, al rechazar presentaciones de la Sociedad Rural para derogar esa medida.



"La Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz-Zárate-Campana pidió el levantamiento de la medida cautelar que logró que se alejaran mil metros las fumigaciones de diversos puntos, como escuelas, sitios urbanos y cursos de agua. La Cámara rechazó ese planteo alegando que el reclamo no tiene fundamentos serios y atendibles y que por el contrario la distancia de protección fue defendida, entre otros funcionarios, por el asesor de menores", dijo a Télam Fabián Maggi, abogado del colectivo de vecinas y vecino Exaltación Salud.



En marzo de 2019 por iniciativa de vecinos y tras la pulverización aérea directa sobre una escuela técnica de Parada de Robles se dictó una ordenanza que prohibió la fumigación por esta vía, y en junio de ese año se reglamentó la ordenanza 101/12 que estableció 150 metros de exclusión de fumigación terrestre en relación a viviendas y 300 metros de exclusión en relación a escuelas.



Sin embargo, en septiembre de 2019, a partir de la denuncia de una vecina ante la justicia se logró una medida cautelar que amplió esa protección a mil metros para todo el partido, que la Sociedad Rural intentó derogar en diferentes presentaciones judiciales.



"Entendemos acertado el nuevo fallo de la Cámara de Apelaciones que le dice a la Sociedad Rural que no tiene razón, que están probadísimos los efectos negativos de liberar agrotóxicos en el ambiente, y por eso es importante que se mantengan los mil metros", indicó por su parte Anabel, integrante de Exaltación Salud.



Y continuó: "Si bien consideramos que estos mil metros son insuficientes y desde nuestro colectivo vamos a seguir trabajando fuerte por la erradicación completa de las fumigaciones, mientras esto no pase ese margen es lo mínimo y es importante que todos los productores sepan que la cautelar sigue vigente y que fumigar a menos de esa distancia de casas, escuelas y cursos de agua es un delito".



Exaltación Salud es un grupo vecinal nacido en 2012 como resultado de la lucha que comenzaron dos vecinas generando conciencia sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud, tanto ambiental como humana.



"Nuestro colectivo ha conseguido comprobar la presencia de agrotóxicos en agua de red y pozo, suelo y tristemente en familias de nuestro municipio. En Capilla, pegado a Parada Orlando, en los barrios Esperanza y San José, un relevamiento de salud vecinal arrojó que en una de cada tres casa había uno o más integrantes enfermos e identificamos 50 casos de cáncer en 30 manzanas", describió Anabel.



En enero de este año, tres integrantes de este colectivo --entre ellos Anabel-- fueron detenidos al intentar desplegar una bandera con la leyenda "Basta de Cáncer, Paren de Fumigarnos" durante la inauguración oficial de un hospital modular en la localidad de Los Cardales, y aunque fueron liberados a las pocas horas, se les abrieron causas por resistencia a la autoridad.



"Pocos días después, el mismo fiscal que hizo las imputaciones contra las y los integrantes de Exaltación Salud mandó a archivar las causas. Se trata de Juan Manuel Esperante, y lo que observamos es que no tiene la misma celeridad cuando las y los vecinos denuncian que los productores fumigan a menos del mil metros", concluyó Maggi.