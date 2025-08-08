En la era de Javier Milei casi la mitad de la población argentina se ve sometida a tener que usar la tarjeta de crédito para comprar alimentos. Así lo reveló un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (CentroRA) de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA).



El uso del crédito para la compra de supermercados pasó del 39% al 46% en el último tiempo, algo que marca, según los especialistas, cómo es que cada vez más familias tienen problemas para llegar a fin de mes.

Así lo explicó por la 750 Mara Pegoraro politóloga, profesora titular de la carrera de Ciencia Política de la UBA y coordinadora del Centro RA, quien aseguró que el dato lo que muestra es cómo los sueldos no llegan a cubrir la totalidad del mes.

“El informe intenta poner en contexto datos que se presentan de forma aislada como positivos”, explicó en referencia a los datos del Gobierno sobre la inflación, un supuesto repunte en la actividad y el relato de que el poder adquisitivo vuela.

En ese sentido, dijo, lo que hacen es mostrar que “ha habido un deterioro del poder de compra de los sectores medios y que eso se ve evidenciado en el aumento del endeudamiento a la hora de comprar alimentos”.

“No es lo mismo hacerlo cotidianamente que tener que hacer con tarjeta de crédito, si es que se tiene acceso”, afirmó.

Y añadió: “Venimos a señalar el aumento de las tarjetas de crédito para comprar alimentos pone una alarma sobre que los salarios no están llegando a fin de mes y se prorrogara el gasto en comida, no de la salida al teatro”.

En paralelo a la suba del uso del crédito, se desplomó el uso de efectivo y débito, que pasó de del 20% al 16% y del 34% al 27% respectivamente.

“Eso es lo que da cuenta que hay un endeudamiento a la hora de comprar comida. Uno podría pensar que es por las promociones, pero eso no implicaría que hubiera una retracción en el uso de la tarjeta de débito”, dijo Pegoraro.

A lo que sumó: “No se usa porque no hay manera de cubrir. Es lo mismo que el efectivo, pero con un plástico”.

