Un chofer de colectivos fue agredido y despojado de sus pertenencias este martes por dos delincuentes que abordaron una unidad de la empresa La Perlita en La Reja, partido de Moreno. Se investiga si el ataque tuvo relación con la no adhesión a una medida de fuerza dispuesta para reclamar seguridad en la zona oeste, informaron fuentes policiales, judiciales y gremiales. El hecho ocurrió a las 4.10 a.m. en un colectivo que realiza el Recorrido 11 de la empresa. Dos delincuentes con mameluco de trabajo subieron a la unidad e increparon al chofer, a quien golpearon con la culata de un arma de fuego, le robaron el celular y las zapatillas y escaparon. En el colectivo había algunos pasajeros, a quienes no les robaron.

El chofer fue trasladado al hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue atendido por un golpe y corte en su pómulo derecho. Una fuente con acceso a la causa dijo que una hipótesis es si se trató de un hecho vinculado a que la empresa no se adhirió a un paro realizado por otras para reclamar seguridad.

"Nuestro compañero fue robado y herido por un malviviente. Estaba armado y le dio un culatazo. No sabemos si había más porque los delegados quieren tapar todo", aseguró Alejandro, compañero del chofer agredido.