El Ministerio de Salud de Mendoza confirmó este martes el primer caso autóctono de dengue en la provincia, tras lo cual llamó a la población a tomar medidas de prevención como tapar tanques y depósitos de agua y poner boca abajo todos los recipientes que puedan contener agua.



"Al tener un caso de dengue, la idea es buscar síndromes agudos febriles inespecíficos en el ámbito donde esa persona vive", confirmó la directora de Epidemiología, del Ministerio de Salud provincial, Andrea Falschi.



Mendoza contaba hasta hoy la condición epidemiológica de tipo 2, es decir que estaba el mosquito, pero no había circulación viral, ya que los casos con que contaba la provincia fueron por personas que vinieron desde otras provincias o desde el extranjero.



Sobre este primer caso, y las acciones a tomar, la directora de Epidemiología agregó: "Se deben tomar el lugar donde vive y ocho manzanas alrededor del domicilio, de forma tablero de ajedrez, ya que es el espacio donde puede volar el mosquito".



En caso de encontrar personas en ese radio geográfico y que presenten síndromes febriles que puedan corresponder a dengue "se le realizará el estudio para poder descartarlas", indicaron desde la cartera de Salud.



"En esa área peridomiciliaria del paciente se hace el descacharreo, donde trabajan las brigadas de zoonosis para matar mosquitos adultos, así se elimina el reservorio de las larvas que son las que pueden sobrevivir y eclosionar la temporada que viene, ya que los mosquitos pueden estar infectados en esas áreas y podemos tener casos en otras temporadas", añadió.



El último informe del Ministerio de Salud, el 8 de abril pasado, daba cuenta que en la provincia había 18 casos, de los cuales 11 eran de personas que volvieron de países como Cuba, México, Bolivia y República Dominicana, y había siete casos sospechosos no conclusivos con antecedentes de viajes a otra provincia o al exterior.



La cartera de Salud recomienda "vigilar la aparición de síntomas tales como fiebre de comienzo rápido (38° a 40°), acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones, además de náuseas y vómitos, cansancio intensos o manchas en la piel, entre otros síntomas", y pide en esos casos acudir a un centro asistencial y no automedicarse.



Para evitar la picadura de mosquitos se sugiere utilizar prendas con mangas largas, repelentes, telas mosquiteras en cunas y cochecitos, y evitar estar a la intemperie en las primeras horas de mañana y al atardecer.

