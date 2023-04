Lali Espósito calificó a su quinto álbum, lanzado la semana pasada, como un “disco valiente” y aseguró que vale la pena “jugársela por lo que uno cree porque tiene buenos resultados”. A su vez, recordó el cierre de su exitosa gira “Disciplina Tour” en el estadio de Vélez al confesar que en un momento “me empecé a olvidar del show porque me atravesó realmente lo que estaba viviendo”.



La cantante brindó detalles de su nuevo lanzamiento, al que nombró “Lali”, durante una entrevista en el programa Biri Biri, del canal de YouTube República Z, y confesó que “dudé mucho del nombre. Mis productores me insistían mucho en que tenía que ser homónimo y yo dudaba, ¿cómo se iba a llamar como yo? pero es el disco que más me representa, un quinto álbum tiene una sensación de un camino recorrido y por eso se titula así”.

“A nivel artístico siempre hice lo que sentía en ese momento, pero vas mutando las cosas y las experiencias te van cambiando. Todos mis discos están perfectos en las épocas que los hice y todos me gustan, pero se siente muy diferente cuando uno está bien y la pieza artística sale bien porque vos estás bien”, aseveró la artista.

“Es un disco valiente, el pop llenó ese Vélez”

Al recordar su recital en Vélez, que la convirtió en la primera mujer en llenar ese estadio, sostuvo que “no podía creer esa cantidad de gente. Habíamos empezado en el Luna Park y es increíble ver todo lo que creció ese show en menos de un año, con canciones como ‘Disciplina’ o ‘N5’, hasta llegar ahí eso significa que los riesgos tienen un buen final, al menos me gusta pensar eso”.

“Yo me arriesgué, siento que este es un disco valiente y el resultado es súper copado. El pop llenó ese Vélez y todo lo que hice en este último tiempo valió la pena, evidentemente a veces jugársela por lo que uno cree, tiene un buen resultado porque lo estoy viviendo de manera muy tangible”, analizó Lali.

Sobre las sensaciones que le causó el show en Vélez, manifestó que “era imposible caer, por más centrado que estés en lo que estás haciendo, es imposible que esa primera imagen de salir al escenario con toda esa gente, no te shockee. Yo quedé medio boluda un rato, me empecé a olvidar del show porque me atravesó realmente lo que estaba viviendo. Sentir que esa gente está ahí porque te banca, quiere y canta tus canciones a los gritos, no lo podés creer”.

“Evito que el amor me arrastre a lugares comunes”

En referencia al amor y el sexo, Lali definió que no se siente “cómoda en ningún formato, por eso creo que me siento cómoda”. “Es un remanso sentir que elegís un formato, pero si a vos te sirve elegir uno está buenísimo. Todavía no me pasa, no siento que haya uno que me haga sentir bien”, explicó, aunque reconoció que “pasé por muchas formas de amar o vincularme, y todas estuvieron re bien en sus momentos y era lo que yo elegía”.

Asimismo, Lali agregó que “lo que estoy evitando es que me arrastre el amor hacia lugares comunes que después uno se encuentra y decís ‘yo no quería esto en realidad’. Como que por querer a alguien me arrastré yo misma a ciertas cosas que en realidad no soy, no me definen o no me copan”. “Intento muy tímidamente, dentro de mi aprendizaje, sentir que soy sincera. Está bueno para uno y está bueno para el otro también”, argumentó.

“Ser artista es una cuestión solitaria”

Al hacer referencia a la canción “Diva”, Lali aclaró que “nunca me sentí sola concretamente, pero yo creo que ser artista al final de cuentas es una cuestión solitaria”. “Igual voy a sacarle el mote de artista, todos sentimos esa soledad. Aunque tengas amigos, amores o familia si es que la tenés, igual te podés sentir solo. En ‘Diva’ y en la idea del video está la idea que ella está haciendo su performance pero está todo negro alrededor”, comentó.

“Hay veces que ser una diva y estar en tu burbuja es una mierda al final porque no ves a nadie; ese es un poco el mensaje y el trasfondo de la canción”, sentenció.

Seguí leyendo: