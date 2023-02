En una entrevista para Vogue España, la cantante y actriz argentina Lali Espósito reveló que lleva un juguete sexual en la cartera: un succionador. Luego de la nota se dispararon las búsquedas y ventas del Satisfyer en cuestión de horas.

Al respecto, la especialista en juegos eróticos y directora de PK Escuela de Sexo, Paola Kullock, destacó que una artista reconocida hable sobre masturabación femenina, pero apuntó contra la industria alrededor del tema.

"Te lo venden como el mejor orgasmo de tu vida y es terrible que sea así", planteó en AM750.



"Creo que (el succionador) es un juguete que está de moda, y yo no estoy muy de acuerdo con las cosas que están de moda. Hace 17 años que hago esto y el primero que apareció fue el 'rabbit', y había que tenerlo, después vino el 'patito', y había que comprarlo, y un día apareció el 'succionador' y si no lo tenías no pertenecías a la elite", sostuvo Kullock.



Sobre este punto, la especialista aseguró que las personas en genera "siguen muy desinformadas respecto de qué necesitan", pero destacó que se hable de masturbación femenina: "Debe haber una generación de chicas jóvenes a quienes el mensaje, viniendo de ella, les sirva. Siempre me parece bueno que hablemos de estas cosas".

Por otra parte, Kullock reveló que en las generaciones jóvenes se encuentra con nuevos prejuicios a la hora de hablar de sexo y que muchos se van "naturalizando". "Las chicas jóvenes tienen sexo con muchas personas, pero lamentablemente siguen fingiendo orgasmos. Entonces no se aprende una sexualidad que tenga que ver con dar y recibir placer", argumentó en Aquí, Allá y en Todas Partes.



Por último, concluyó: "Tabúes tenemos todas las personas, quien dice que no, miente".

Seguí leyendo: