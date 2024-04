COVER ME ► El mató a un policía motorizado es el delegado espiritual del indie y la new wave regional como el único artista no solo argentino sino latinoamericano convocado a Everyone's Getting Involved: A Tribute to Talking Heads' Stop Making Sense, el tributo a Talking Heads que se lanzará el 17/5. El Mató aporta su versión de Slippery People, a la par de covers firmados por Miley Cyrus, Paramore, Lorde, The National, Toro y Moi, Chicano Batman, BADBADNOTGOOD y más.



RONDA DE FREE ► Ya están los clasificados para las Regionales de Red Bull Batalla 2024 de Córdoba (5/5), Buenos Aires (1/6) y Rosario (9/6), con leyendas de la talla de Stuart y Klan, la vuelta de MKS y Replik, pibes veteranos como G5 o CTZ y debutantes absolutos, todos en la búsqueda de sumarse a Jesse Pungaz, Larrix, Alkoy y Nassir Catriel, los semifinalistas de la Red Bull Batalla 2023.



MUCHO TEXTO ► El libro Música experimental argentina: un pulso sónico inagotable, autogestionado por sus autores Omar Grandoso y Eugenio Fernández, repasa experiencias recientes de arte sonoro, improvisación libre, música contemporánea, noise, música electrónica, drone, livecoding, rock experimental y más, y tendrá presentación el 2/5 en la Biblioteca Nacional ► Las estrellas a mil, el nuevo libro de poesía extrema del músico, performer y gestor cultural Amadeo Pasa, fue editado por Caleta Olivia y será presentado el 10/5 en el Museo del Libro y la Lengua.



CICLODELIA ► Hay regreso para el ciclo Visage, del Centro Cultural Rojas, con menú de martes con dobletes, empezando por Sol Bassa + Montarosa (7/5) y siguiendo con Chillan las Bestias + Gigio (14/5), Nasty Neighbours + Blujaus (21/5), Avto + Las Escuchas (28/5) y más fechas a anunciar para junio ► El ciclo Sonido Konex inaugura su temporada 2024 juntando a Odd Mami, Babeblade y El Club Audiovisual, el 16/5 en la Ciudad Cultural Konex, claro ► Y el ciclo Semillero prepara fecha con Juan Pablo Alfieri + Delfín, el 9/5, también en la Ciudad Cultural Konex.



ESTAMOS EN OBRA ► Iván Hochman lleva su unipersonal Yo también me llamo Hokusai a la Sala Argentina del CCK, con funciones el sábado 27 y el domingo 28/4 a las 20, y dirección de Tomás Masariche ► Un secreto pasa de la madre a la hija y de la hija al futuro en el reestreno de El rayo, colaboración de María Ucedo con Valeria Correa, del grupo Piel de Lava (viernes a las 20.30, El Portón de Sánchez) ► Conquistadores poéticos y aborígenes desnudxs arman un choque de flash y complot en Janequeo, de Juan Isola (sábados a las 23, Teatro El Grito).

DE VISITANTE ► La cancionista-productora chilena Rubio vendrá el 19/6 a Humboldt, para presentar su disco más reciente, Venus & Blue ► El performer mexicano Caloncho anunció regreso para darle agite primaveral a su nuevo disco Tofu, el 28/9 en Niceto Club ► El combo flashero uruguayo Alucinaciones En Familia anunció toque en Humboldt para el 11/5 ► Y el popero español / jurado televisivo Abraham Mateo llegará al Teatro Ópera el 19/10, a bordo de su Insomnio Tour.

SIGUEN GIRANDO ► Mientras se acerca su show sold out en el estadio Santiago Bernabéu (el del Real Madrid, claro), Duki también anunció que tendrá shows en Milán (19/6, Fabrique), París (20/6, Bataclan), Berlín (22/6, Huxleys Neue Welt) y Londres (23/6 en 02 Forum Kentish Towen).

HACELA SIMPLE ► Unidad de los compositores, y al que no le gusta se jode, se jode: hay nuevas canciones en colaboración, cortesía de La Franela + Los Tekis (Cumbia grupera), Massacre + Bandalos Chinos (Insomnio), Juana Rozas + Six Sex (I'm a Star), Sol Melisma + An Espil (Otra vez), Maxi Pachecoy + Daniela Herrero (La verdad), Camaleón + El Toto de Koino Yokan (Dibujando mi camisa), Rosario Ortega + Delfina Campos (La sal), Juan Irio + Sofía Uzal (Adiós y Puñal) o Perotá Chingo + Jorge Drexler (Alabanza).





