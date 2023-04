Los reclamos contra la administración de Justicia en Catamarca se sumaron ayer en una multitudinaria marcha a la que asistieron los hijos del ministro Juan Carlos Rojas, asesinado en diciembre, los hijos de Karina Chazarreta, desaparecida en enero y familiares de Cristina Agüero, quien permanece en coma hace dos semanas luego de ser atacada por un delincuente.

La sociedad de Catamarca se sumó en nuevo pedido bajo el lema “Unidos por justicia”, en donde diferentes voces pusieron sobre tablas el accionar del Poder judicial provincial y de todos sus agentes por “negligencia e impericias”, entre otros calificativos. Esta vez fueron sólo tres familias quienes reclamaron, pero Catamarca/12 pudo conocer que durante la próxima marcha se sumarían nuevas voces quienes reclaman “competencia y eficacia” a la Justicia de Catamarca.

Como sucedió en otras marchas exclusivas de pedido de Justicia por el crimen de Rojas, también participaron dirigentes oficialistas y de la oposición al Gobierno provincial. Quienes no estuvieron, fueron varios dirigentes del Gremio de UHTGRA, liderado por el gastronómico Luis Barrionuevo, quien aseguró hace una semana que él y “su gente” no asistirían a las marchas.

Fue Fernando, uno de los hijos del ministro Rojas, el primero en tomar el megáfono y dirigirse a la multitud: "También se sumaron dos familias que están pasando por el mismo dolor que nosotros. Los hijos de Karina Chazarreta, la cual parece que se la tragó la tierra. No sabemos nada de ella, no tenemos información. Esta familia no tuvo consuelo al igual que nosotros", manifestó.

"También tenemos a la familia de Cristina Agüero, una chica que está luchando por su vida. Una chica que no tenía nada que ver con esta situación y que lamentablemente sufrió un arrebato que le produjo un golpe y que hoy la tiene internada en una situación muy complicada. El ladrón andaba por la calle suelto porque unos días antes había recuperado la libertad a pesar de tener un gran prontuario con varias situaciones similares. Volvemos a mirar la justicia y volvemos a encontrarnos con los mismos problemas. La gente de Catamarca está harta de que pasen este tipo de cosas” ", refirió.

En tanto, la hermana de Cristina, Ivana Agüero, expresó: “Hoy se cumplen dos semanas que mi hermana se encuentra en coma. Le pedimos a la población que nos ayude para que esto no quede en la nada. Que esto no vuelva a suceder. Nos unimos todos en el mismo dolor. Pedimos que no lo liberen al delincuente, tiene 22 causas ya”.

Tiziano, hijo de Chazarreta, dijo: “quiero pedir que sigan difundiendo la foto de mi mamá. Unamos más fuerzas para que no quede en la nada. No tenemos seguridad. Es muy doloroso para todos, sigamos juntando fuerzas y digamos basta a esto”, dijo quebrándose en las últimas palabras.

Por último el hijo de Rojas leyó unas palabras en donde resaltó el “pésimo y malicioso accionar de la Justicia que no ha demostrado en ningún momento estar a la altura de las circunstancias, sino que por la inoperancia de sus miembros y más grave aún su accionar corrupto por tapar y encubrir este hecho que no es el primero ni el único. La gente ya no cree más en nadie llámense fiscales, jueces acusados de concurrir en robos, hurtos, corrupción. Pueblo de Catamarca volvamos a ponernos en pie y pidamos Justicia, Justicia, Justicia”, exhortó.

Jury

En el marco de la investigación por el crimen del Ministro, ayer se supo que finalmente el fiscal del Jury, Miguel Mauvecin, acusó formalmente a Laureano Palacios, primer fiscal que tuvo la causa y fue apartado luego de decir que se trató de una muerte natural.

Mauvecín basó su acusación en los nuevos elementos que surgieron en la causa penal, como la declaración de los peritos, la ministra de Seguridad Fabiola Segura, y el referente gastronómico Luis Barrionuevo.