Por si existe alguna duda de que Fred Again es el nuevo enfant terrible de la música popular contemporánea, basta con chusmear el Tiny Desk que estrenó el lunes post Semana Santa. Si bien ese capítulo está lejos de parecerse a la superproducción que hizo C. Tangana para el espacio de recitales por streaming de la NPR Music, en esa biblioteca sucede de todo.

El artista inglés toca el piano, sorprende con su habilidad con la marimba y también canta, lo que lo acerca a su veta más cancionera que a la pista de baile sin que su carisma se extravíe.

No obstante, el día previo a su debut en Buenos Aires como parte del último Lollapalooza -festival en el que rankeó como revelación-, Fred estrenó Baby again.., una oda al UK garage, variante británica de la música house. Ese track posiblemente no sería el bombazo que encarna si no hubiera contado con la camaradería de dos buenos amigos: los estelares productores de música electrónica Four Tet y Skrillex.

Con Skrillex, además, el músico, productor y DJ improvisó un sideshow devenido en fiestón la noche anterior a su live set en el Hipódromo de San Isidro. “Fiestas así, onda rave emergente, estuvimos haciendo cada vez que nuestras giras coincidieron”, le revela el alter ego de Frederick John Philip Gibson al NO. Y continúa: “Gracias a la confianza que tenemos en nuestros equipos de trabajo, podemos hacer eventos como este muy rápidamente. Y la verdad es que esa fiesta valió la pena. Estuvo muy buena”.

De eso pueden dar fe las stories y feed que se postearon en Instagram a lo largo de la madrugada, donde incluso se logró ver a Bizarrap subiéndose a la cabina del C Complejo Art Media. “Me lo presentaron ese mismo día, pero en la mañana. Bizarrap me pareció encantador”, afirma Fred Again. “Pegó muy buena onda con Sonny (se refiere a Skrillex), y lo conocí a través de él”.

En ningún momento, Frederick llama a Skrillex por su alias. Lo que habla muy bien de la amistad que consumaron, la misma que los llevó a firmar el flamante single. “Ambos estábamos en un pueblo inglés haciendo un montón de música, y se nos unió Kieran (nombre de pila de Four Tet). La fórmula de los tres estuvo muy buena. Yo creo que vamos a seguir haciendo cosas juntos”.

--¿Fue casual el estreno de Baby again.. antes de debutar a Buenos Aires?

--Fue una feliz casualidad. Me pareció que era el momento más sensato para mostrar esta sociedad con Sonny y Kieran. Luego me di cuenta de que Sonny iba a estar en Buenos Aires y dije: “Oh, mierda. Hay que hacer una fiesta”.

--¿Es cierto que intercambiaron sus casas para hacer música?

--Hubo un momento en el que lo hicimos. Él se hospedó frente a mi casa en Londres, y yo me fui a la suya en Los Angeles. Fue una experiencia jodidamente increíble. Me encanta trabajar con Sonny. De hecho, es un honor. Estamos hablando de uno de los mejores productores de música electrónica de todos los tiempos. Estuvo bueno conocer cómo vive realmente.

Meses antes de que Skrillex sorprendiera con la publicación de dos álbumes en febrero último (Quest for fire y Don’t get too close), Fred Again lanzó la tercera y última parte de su trilogía Actual life.



Aparte de Skrillex y de Fout Tet, entre los productores de las 13 canciones del disco figura Jamie xx, con el que el novel baluarte compartió grilla en la segunda fecha de Lollapalooza Argentina, el pasado sábado 18 de marzo.

Fred aprovechó que tocaba en el Lolla para meter un sideshow en Chacarita. | Foto: Gonzalo López.

A pesar de que 18 meses distancian al primer volumen del tercero, la homogeneidad conceptual se sostiene, aunque en esta ocasión la propuesta sonora se inclina hacia el club. Cada disco abarca un periodo: el primero va del 14 de abril al 17 de diciembre de 2020, el segundo oscila entre el 2 de febrero y el 15 de octubre de 2021, y el tercero se mueve entre 1° de enero y el 9 de septiembre del año pasado.

De la terna, Actual life 3 es el que pareciera tener más historias para compartir. Lo que refleja el batallón de cantantes que el bisnieto de Ann y Ian Fleming (creador de James Bond) reclutó para esta entrega. Eyelar, Kamille, Yung Bleu y 070 Shake, entre otros, cantan, rapean o cuentan sus penas, lecciones de vida y emociones. No lo hacen sólo en el disco, sino también en escena, plasmados en pantallas.

--¿Por qué invitaste a la mayoría de los cantantes para la tercera parte del disco?

--Porque antes estábamos encerrados por la pandemia. No fue fácil trabajar con mucha gente en ese tiempo, así que la mayoría de las voces y samples corrieron por mi cuenta. Me enamoré de la sensación de tratar de hacer esas canciones. Se siente como un diario que simplemente intenta ser hermoso u honesto.

--¿Lo definirás como una serie de trabajos conceptuales?

--Hay una idea bastante buena detrás de eso, y me importaba mucho mantenerla. Era como el siguiente capítulo de la vida, luego de la pandemia. Y quise seguir documentando.

--¿Habrá un cuarto volumen?

--Todavía no estoy seguro, voy a pausar Actual life por un momento. Fue placentero hacerlo, pero también se convirtió en un proceso intenso.

► Un tipo con suerte

La discografía del productor nacido en 1993 arrancó en 2020, cuando puso a circular el mixtape Gang hecho a cuatro manos con el rapero británico Headie One. Sin embargo, el inicio de su carrera se remonta a 10 años antes. En Londres, se sumó a un grupo a capella en el estudio de Brian Eno, quien era vecino de su familia en aquella época. Esto decantó en la participación de Fred como coproductor y compositor en el dúo que el ex Roxy Music armó con Karl Hyde (del grupo Underworld), y que legó los álbumes Someday world y High life (ambos de 2014).

“Comencé mi carrera a los 16 años, me siento con mucha suerte. Y más si tengo a Brian Eno ayudándome desde el principio. Fue un largo proceso de perfeccionamiento”, reflexiona. "Brian supo orientar mi cabeza. Pese a que hice miles de canciones que nunca saldrán, la intención siempre fue tratar de resolverlas. Él me incentivó a seguir adelante. Era algo parecido a tirar pintura a la pared y ver qué quedaba. Ahora estamos viendo la posibilidad de hacer un álbum juntos".

Más allá del padrinazgo de Eno y de Four Tet, Fred supo hacerse de un estilo electrónico dialéctico. En ese proseo, habla con el pop, la música urbana y hasta con la música contemporánea. Al mismo tiempo, rinde tributo a una tradición dance británica que sintetiza a íconos del calibre de Everything but the Girl, James Blake, Joy Orbison o The Streets. “No creo entender lo que representa mi música”, cavila. “Estoy demasiado involucrado como para poder verla a vuelo de pájaro. Tal vez en cinco años lo entienda”.

--¿Cómo te llevás con el éxito en este momento?

--Me lo estoy tomando un día a la vez.

En julio de 2022, Fred Again la rompió detrás de las bandejas en su debut en la Boiler Room de la capital inglesa. Formato antípoda a lo que presentó en el escenario Perry’s, donde lo acompañó su colega Tony y tocó los instrumentos.

Al momento de consultarle si se siente mejor sobre un escenario o en un club, el originario de Balham advierte: “Todo depende. Hasta ahora viví de todo. Me interesa más con quién estoy tocando, cómo se ve, y si suena bien”.