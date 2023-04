Desde Santa Fe

La comisión de Acuerdos de la Legislatura reabrió ayer el proceso disciplinario de la fiscal Cristina Ferraro, procesada por supuesto “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad” porque “permitió que sacaran en forma clandestina” de una agencia de turismo -que operaba como cueva financiera- un millón de dólares y tres millones de pesos, horas después del asesinato del dueño de la empresa, Hugo Oldani, en febrero de 2020. La decisión fue adoptada a pedido del jefe del bloque peronista Leandro Busatto, quien investigó el caso y ayer adelantó a sus pares que pedirá la remoción de la funcionaria. En noviembre, la sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados suspendió por cinco meses a Ferraro, que estará en condiciones de volver a su despacho en cuatro días, el lunes 24. La nueva sesión conjunta recién se realizará el 11 de mayo. Busatto le pidió entonces a la jefa del Ministerio Público de la Acusación María Cecilia Vranicich y al fiscal regional de Santa Fe Jorge Nessier –que hoy a las 10 prestarán juramento ante la Corte Suprema de Justicia- que impidan que Ferraro “intervenga" en otras investigaciones "porque todos los actos que realice serán nulos”. “La situación es de una gravedad institucional enorme”, advirtió el legislador.

Ferraro está imputada desde junio de 2022. El juez Carlos Villafuerte Ruzo –subrogante en el Juzgado Federal Nº2 de Santa Fe- la procesó por presunto “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad” en una causa que se inició por la denuncia del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain dos años antes, en junio de 2020.

El 16 de marzo, la Cámara Federal de Rosario (Sala B) confirmó el procesamiento de Ferraro y, el martes, el fiscal federal Nº 2 Walter Rodríguez –que investigó a su colega- reveló que en dos semanas podría elevar la causa a juicio público ante el Tribunal Oral de Santa Fe. Los otros imputados en el proceso son el yerno de Oldani: el empresario José Luis Hernández y dos amigos de su esposa: la abogada Virginia Venetucci y Diego Medero. La hija de Oldani, Virginia y una empleada de la empresa están procesadas en otra causa por supuesta “intermediación financiera no autorizada”, que pasó a juicio oral en febrero de 2022.

Ayer, ante el pedido de Busatto, la comisión de Acuerdos de la Legislatura reabrió el proceso disciplinario. “Voy a pedir directamente la remoción de la doctora Ferraro y creo que nos van a acompañar muchos legisladores”, dijo el jefe del bloque del PJ. La sesión conjunta del Senado y Diputados para tratar su dictamen se realizará el 11 de mayo, el mismo día en que está convocada la Asamblea Legislativa para considerar los pliegos del defensor regional de Rosario Martín Gabriel Riccardi y del fiscal regional de Rafaela Carlos Vottero.

“Acá hay un drama y es el que planteé en la comisión de Acuerdos”, dijo Busatto. “Ferraro fue suspendida por cinco meses y el lunes 24 estaría en condiciones de reasumir su cargo. “¿El MPA va a tener en funciones a una fiscal procesada? ¿Esta fiscal puede investigar a otra persona?", se preguntó. "Todos los actos que realice serán nulos. Es una situación de gravedad institucional enorme que el MPA vuelva a recibir a una fiscal con un procesamiento confirmado en segunda instancia (por la Cámara Federal de Rosario) y a días de que el fiscal federal (Rodríguez) pida la elevación de la causa a juicio oral y público”.

-¿Quién debe resolver esta situación? ¿Se la puede suspender en el cargo provisoriamente? –le preguntó una colega de Aire de Santa Fe.

-La Legislatura ya no lo puede hacer porque no hay tiempo material. Espero que la fiscal general Vranicich y el fiscal regional Nessier sean conscientes de esto y no se les ocurra encargar una investigación a la doctora Ferraro porque corre riesgo procesal de que sea nula. ¿Van a permitir que investigue una fiscal procesada, que está a punto de ir a juicio oral? Todos los actos que realice serán nulos –respondió Busatto. “Es una situación grave, cualquier causa que lleve adelante puede terminar" en el archivo.

“Sancionar a Ferraro no sólo es juzgar la conducta de una fiscal, sino también resguardar al Ministerio Público de la Acusación. Es darle credibilidad y fortaleza a la justicia de Santa Fe", señaló Busatto. "Entonces, les pido a la fiscal Vranicich y al fiscal Nessier que asumen sus cargos” (hoy, a las 10) que actúen ante esta situación que es gravísima”. “Van a debutar con un tema muy sensible”.

“Voy a decir en público lo que dije en la comisión de Acuerdos. No vamos a permitir” que una fiscal que intervino “en uno de los peores escándalos de Santa Fe, que podría ser condenada por delitos dolosos (supuesto “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad”), reasuma su cargo y lleve adelante investigaciones en el MPA. No cuenten conmigo. Si después, la Legislatura no tiene los números para removerla del cargo (el 11 de mayo), será otra cuestión. Pero no cuenten conmigo para convalidar” ese operativo–concluyó Busatto.