Llamados, reuniones y una corrida que no cede

Por Leandro Renou

A diferencia de lo que se esperaba, la salida del cargo del Jefe de Asesores de Presidencia por el affaire de las filtraciones de cambio de ministro de Economía no alcanzó para frenar la corrida al dólar paralelo, que repuntó ayer cinco pesos en relación a un martes récord en el que escaló 17 pesos. Fuentes oficiales confiaron a Página I12 que el presidente Alberto Fernández y el ministro Sergio Massa hablaron al menos tres veces desde la salida de Antonio Aracre del puesto, y lo mismo hizo el tigrense con el titular del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce. Pero el dólar no se quedó quieto y en el Gobierno hubo reuniones varias y llamadas de todo tipo para analizar por qué el escenario no tuvo calma. Y hasta apareció un juego coordinado del Gobierno de Joe Biden bancando la gestión actual de Hacienda en su hora más compleja.