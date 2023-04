La FIFA celebrará este viernes en su sede de Zurich el sorteo del programa de partidos del Mundial Sub-20 de la Argentina, que se jugará desde el 20 de mayo hasta el 11 de junio. La ceremonia comenzará a las 10.45, con transmisión del canal de streaming FIFA+ y DSports (Canales 610 SD y 1610 HD), y contará con la presencia del titular de la AFA, Claudio Tapia, principal impulsor del traslado de la sede del torneo de Indonesia a nuestro país

De acuerdo con el ordenamiento dado a conocer por FIFA, la Argentina, que en principio no se había clasificado para el Mundial pero lo jugará por ser el país organizador, será cabeza de serie e integrará el bombo 1 junto con Uruguay, Estados Unidos, Francia, Senegal e Italia.



En la fase de grupos, como sucede en el Mundial de mayores, no podrán enfrentarse equipos de la misma Confederación, por lo que en el bombo 2 (Inglaterra, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Brasil, Ecuador y Colombia) podría darse el cruce sólo con tres rivales. Además, en el bombo 3 (Nigeria, Uzbekistán, Japón, Irak, Honduras y Fiyi) la suerte estará del lado del conjunto de Javier Mascherano si logra evitar a Nigeria y Japón.



Finalmente, el bombo 4 será integrado, en principio, por los rivales de menor nivel como Guatemala, República Dominicana, Gambia, Israel, Eslovaquia y Túnez. Justamente allí estará Israel, seleccionado al que Indonesia no quiso recibir y provocó que FIFA le quitara la organización del torneo. Los 24 representativos nacionales se dividirán en seis grupos de cuatro, de los cuales 16 pasarán a la fase eliminatoria.

Por otro lado y aunque aún no se hizo el anuncio oficial, se supo que sólo cuatro ciudades albergarán los partidos de la Copa del Mundo: La Plata (Estadio Unico Diego Armando Maradona), Mendoza (Estadio Malvinas Argentinas), San Juan (Estadio del Bicentenario) y Santiago del Estero (Estadio Madre de Ciudades). El partido inaugural se jugará en Santiago y la final en La Plata, y a los efectos organizativos, cada estadio será identificado con el nombre de la ciudad y no con el que tiene en la actualidad que seguirá manteniéndose para las competencias locales.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y plazas de enorme convocatoria como Córdoba, Rosario y Santa Fe quedaron al margen para evitar superposiciones con la disputa del torneo de la Liga Profesional que, en principio, coincidirá su disputa con el Mundial. Otras sedes propuestas como Salta, Resistencia (Chaco) y Villa Mercedes (San Luis) quedaron descartadas luego de las inspecciones técnicas de FIFA por no tener instalaciones de entrenamiento y concentración acordes con sus requerimientos. AFA y el Gobierno Nacional prevén ingresos por más de 600 millones de dólares en concepto de turismo, y aguardan una gran presencia de hinchas uruguayos y brasileños para seguir a sus seleccionados.

Será la tercera vez, luego del Mundial de mayores de 1978 y el Sub 20 de 2001 que la Argentina albergue una competencia organizada por la FIFA. En ambos casos, los seleccionados de nuestro país, dirigidos por César Luis Menotti y José Pekerman, salieron campeones. Y con ese objetivo, jugará el equipo de Javier Mascherano que en el Sudamericano de la categoría jugado en enero en Colombia, salió quinto en la rueda final y quedó eliminado. Además, Argentina es el máximo ganador del competencia ya que la logró en 1979 (Tokio), 1995 (Qatar), 1997 (Malasia), 2001 (Argentina), 2005 (Holanda) y 2007 (Canadá).