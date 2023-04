Después de seis años de completa parálisis, la emblemática Sala “Alberto Ginastera” del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata volvió a abrir sus puertas, ante la atenta mirada de personalidades importantes de la política y la cultura el jueves, y para el público general el viernes. Los más de 1.780 espectadores distribuidos en plateas, tres niveles de palcos y galerías pudieron disfrutar del concierto sinfónico coral de la Orquesta y el Coro estables del teatro, que interpretaron la Novena Sinfonía de Beethoven.

La palabra de los protagonistas

"Mirá que yo los escenarios los conozco, estoy subida a uno constantemente, estoy acostumbrada a los aplausos. Pero lo de anoche, en lo personal, me movió todas las fibras. En el momento de salir, cuando el coro se puso todo de pie, el aplauso fue cerrado y me temblaban las piernas. Realmente me emocioné, y la gente del coro me dijo que mi cara era indescriptible. Conmovía hasta las piedras. Hace rato no sentía tanta emoción de esa forma", afirma Eduviges Picone, maestra interna dedicada a la Ópera en el Teatro Argentino que preparó, como directora invitada, al Coro Estable para la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven. Eduviges es platense, formada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Desde febrero, cuando fue invitada a participar, no lo dudó un segundo. "Hace rato no sentía tanta emoción de esa forma, sobre todo porque fue inesperado. Yo me imaginaba como espectadora, no como artífice", afirma.

"Para todos los que somos y hacemos el teatro, es una fecha que quedará en nuestros recuerdos. Yo me formé en el Teatro, toda mi carrera se la debo a toda mi práctica en el Teatro Argentino. Ahí se aprende. Uno podrá saber un montón de cosas, pero en el teatro es donde se aprende todo, en vivo y en directo. Es nuestra casa", afirma.

Mas allá de las gestiones, la maestra interna afirma que lo que importa es el teatro: "lo único que me interesa es el teatro. Siempre he peleado por el teatro. Ver que no avanzaba, que se posponía la fecha, uno se desesperanza. El día que hicimos el escenario de conjunto, cuando subimos con los cantantes y la orquesta, recién ahí dije ahora es, tiene que ser. Y ahí fue".

La maestra interna está particularmente emocionada por la vuelta de la ópera, con el estreno de Aida. "Después de tantos años de falta de ópera, ojalá vuelvan las temporadas lindas. Ahí apuntamos todos para el mismo lado. Lo merecemos nosotros y el público", afirma. "Mejoras hay. Todavía falta un montón. Hay un montón de cosas por hacer, pero estamos encaminados", concluye.

Carlos Vieu es el director titular de la orquesta estable del Teatro Argentino, gran protagonista de la noche, que también vive este regreso personalmente después de casi siete años sin subirse al escenario. "Es una emoción muy grande, no solo desde el significado propio del evento, de volver a la cultura del país y de la provincia a una sala de esta magnitud, prestigio e historia, es un gran honor y un gran orgullo formar parte de esto. En lo personal, yo me despedí de la sala el 30 de octubre de 2016, donde después de cuatro años se me apartó del cargo. Para mi, volver a la sala de donde me fui con mucha tristeza, dejando de mi corazón, es una reivindicación muy grande", afirma.

El director titular de la orquesta opina que desde muchos puntos de vista la reapertura es un gran acontecimento. "No se trata solamente de un gran evento cultural, para la gente que esperaba y apoyaba esta reapertura, sino también se trata de una fuente de trabajo que se abre para muchos colegas, cantantes, coreógrafos, solistas, etc. Es también poder levantar la vara de exigencia en los cuerpos estables, que se estaban exigiendo mucho en los ensayos por no tener la sala disponible. Esto nos ordena y nos alienta", afirma Vieu.

"Como ciudadano de este país que ama la cultura, esto me llena de orgullo", afirma Vieu. "La sala estaba llena de efervecencia, con todos los invitados, gente importante, y la responsable de haber apoyado los trabajos que todavía continúan en la sala. Pero también es muy importante la reapertura para el público masivo, para el público abierto, eso es muy emocionante y emotivo. Sus aplausos y ovaciones, volver a ver sus caras emocionadas. Ese es nuestro público: quienes estuvieron ávidos, quienes vienen día a día a consumir lo que nosotros proponemos, el público amante, el público melómano. Creo que es tan emocionante para ellos como para nosotros. Rendimos examen y tributo a aquellos que nos estuvieron esperando durante más de seis años", concluye.

Las entradas de la reapertura al público general se agotaron en menos de 20 minutos. El domingo 23 a las 17hs, el Teatro Argentino está ofreciendo otra función de apertura para que nadie se quede sin su entrada. "Es con otro repertorio distinto. Es la primera vez en la historia del teatro que en la misma semana se ofrecen dos conciertos del ciclo oficial, con dos repertorios tan exigentes como la Novena de Beethoven y la Cuarta Sinfonía de Malher. Por lo cual, estamos muy orgullosos y sabemos que esto es lo primero de mucho más", concluye.

Las entradas son gratuitas y se pueden reservar a través del sitio web oficial de la institución el viernes 21 de abril a partir de las 18hs.

El plan de reapertura

En el evento institucional, se contó con la presencia del Gobernador Axel Kicillof y la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, que reafirmaron su compromiso con la inversión de la provincia en el Teatro Argentino.

“Hay gobiernos que cierran salas, y hay otros -como el nuestro- que las abren. Y esto no quiere decir que esté todo perfecto, que no falte. Con errores, con aciertos, con lo que falta hoy estamos abriendo la sala más importante de este centro de artes. Lo estamos haciendo con el trabajo visible e invisible de toda una comunidad de la cultura de la provincia . Así que eso da felicidad”, manifestó Saintout frente a los espectadores.



La sala, considerada una de las más importantes de Latinoamérica, había sido cerrada debido a filtraciones y vandalismo en 2017, con la promesa de una restauración integral. Sin embargo, el reacondicionamiento nunca llegó. Fueron más de tres años en silencio.

Tras una inversión de más de 350 millones de pesos y un largo proceso de renovación, se logró llevar a cabo la puesta en valor del edificio por parte del Gobierno provincial, que realizó acciones de acondicionamiento termo-mecánico y trabajos de electricidad y oleohidráulica, un plan que comprende obras ya terminadas y otras en ejecución.

“Es una gran felicidad lo que estamos haciendo hoy, pero sobre todo porque esto tiene mucho esfuerzo, mucho trabajo. La enorme decisión de un gobernador que entiende que la cultura es una inversión, y es una inversión para todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires”, destacó Saintout.

Por su parte, el gobernador remarcó la importancia de la cultura para los bonaerenses. "No se trata solamente de recuperar una sala de un teatro: estamos dando impulso a nuestro Centro Provincial de las Artes, que ofrecerá espectáculos culturales y populares para todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires", señaló Kicillof y añadió: "Con una programación de primer nivel, este será un espacio abierto que llenará de orgullo a todas y todos los bonaerenses".