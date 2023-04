Este viernes la CGT difundió un comunicado en el que expresó preocupación por la situación del país y convocó a "un gran consenso político, económico y social".

Al respecto, uno de los integrantes de la central obrera y secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, planteó que la política "debe responsabilizarse" y dar soluciones a la crisis inflacionaria que atraviesa Argentina.

Además, celebró la decisión de Alberto Fernández, quién comunicó mediante un video que no buscará la reelección, y se manifestó a favor de que el peronismo vaya a unas PASO.

"Buscamos expresar nuestra visión de la situación argentina respecto del tema inflacionario y la política que no da respuestas solventes", declaró el sindicalista en diálogo con Toma y Daca.



Sin embargo, Martínez respaldó al ministro de Economía, Sergio Massa, y planteó que "no iba a poder resolver el problema de la inflación porque no es un mago": "Massa ha tenido posturas claras y estratégicas y me parece que ese es el camino", dijo.



En ese sentido, consideró que también los empresarios deben ser conscientes del momento grave que vive Argentina: "Tenemos que provocar un encuentro, cada uno con su interés, pero no viniendo con posturas individualistas", señaló el titular de la UOCRA.

Por otra parte, habló sobre las internas en el peronismo de cara a la próxima elección tras el anuncio de Alberto Fernández. "No se vislumbra un liderazgo que tenga capacidad para solucionar todo. Por eso vemos las PASO como la mejor herramienta", manifestó Martínez.



En esa línea, el dirigente de la CGT destacó "la figura y el liderazgo" de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, pero sostuvo que "el mejor mecanismo para llegar al mejor resultado" es decidir el candidato del Frente de Todos en la interna.