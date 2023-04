Lautaro Giaccone no se guardó nada durante ni tras el partido y explicó las falencias que Rosario Central intentó explotar en el partido con Boca, casi que con nombre y apellido: "Sabíamos que su punto débil era el 3 (Valentín Barco) y el 6 (Nicolás Valentini). Por ahí van bien para adelante, pero uno juega de 3 y tiene que aprender a defender. Siempre intentamos atacar por ese lado, creo que salió bien, por eso salieron en el entretiempo".

El habilidoso atacante de Central marcó el primer gol del caliente empate con Boca en Arroyito justamente por ese lado, luego de dejar pintado a Barco y aprovechando el quedo de Valentini. Ambos defensores xeneizes, quienes ya acumulaban tres partidos seguidos como titulares entre la seguidilla de Liga y Copa Libertadores, fueron reemplazados en el entretiempo.

Giaccone estuvo la temporada pasada a préstamo en Ferro y desde su vuelta a Central está rindiendo muy bien para la gran campaña del equipo de Russo: este fue su séptimo partido del año y su segundo gol.

Del lado de enfrente, también dejó sus sensaciones otro de los goleadores de la tarde, Nicolás Figal. "Nos llevamos un empate merecido. Fue una demostración de carácter, otra vez. El equipo sabe que está jugando con una camiseta importante. Ellos juegan bien son un equipo con muchos pibes que son rápidos", expresó el defensor.

En cuanto a la polémica por el tiempo agregado por el árbitro, Figal no titubeó: "Para mí estuvo perfecto, si el segundo tiempo no se jugó. Entró el técnico (Russo y su pelea con el juez) de ellos, pero no voy a entrar en esa. Hoy nos llevamos un punto muy importante por el carácter y en una cancha difícil".