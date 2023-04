El delantero de Central y la Selección Argentina Sub 20, Alejo Véliz, chocó con su automóvil esta lunes en la avenida Circunvalación de Rosario cuando iba a entrenarse a Arroyo Seco, pero resultó ileso y pudo practicar normalmente, informó su representante a la prensa y el club en sus cuentas oficiales de las redes sociales.

"Camino al entrenamiento en el predio de Arroyo Seco, nuestro delantero Alejo Véliz sufrió un accidente automovilístico. Fue socorrido por sus compañeros e integrantes del cuerpo médico y sólo hubo daños materiales. El jugador pudo practicar sin problemas", publicó Central en su cuenta de Twitter.

Véliz, que el domingo metió un gol en el empate 2-2 ante Boca, conducía su Peugeot 408 negro por la avenida Circunvalación entre bulevar Oroño y avenida San Martín, en la zona sur de Rosario, cuando fue chocado en la puerta delantera derecha por un camión, cuyo conductor se dio a la fuga, denunció su representante, Andrés Piñeiro. "Me llamó Alejo y me dijo que lo chocó un camión y que perdió el control. Él está bien y lo asistieron sus compañeros. Está asustado por el choque, pero el club lo revisará. Es imposible que (el conductor del camión) no se haya dado cuenta del choque", declaró el representante del jugador al Canal 3 de Rosario.