Con "presencia dinámica" y custodia policial en la zona de unas 90 escuelas, se puso en marcha ayer el plan "Te acompaño", que anunció la semana pasada el ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, al reunirse con los gremios docentes que reclamaban medidas ante hechos de violencia, balacera y amenazas a escuelas. En paralelo, personal de una institución de Villa Gobernador Gálvez encontró una nota intimidatoria en la puerta del establecimiento secundario por lo que muchas familias fueron a retirar a los estudiantes, y luego hubo una amenaza de bomba, mediante un llamado al 911.

Desde la escuela Rosa Ziperovich, el titular de la cartera de Seguridad dio detalles del dispositivo de seguridad y prevención, en el marco de una serie de hechos de violencia contra escuelas de la ciudad registradas en las últimas semanas. La implementación del programa se dio a conocer el viernes, tras la reunión que el funcionario mantuvo con representantes de los gremios docentes y hoy se puso en marcha de manera oficial.

“Vamos a hacer un esfuerzo principal en escuelas de Empalme Graneros, Larrea, Ludueña, Vía Honda, Tablada y Las Flores, pero tampoco podemos dejar de lado a las instituciones del macro y microcentro o de otras zonas de la ciudad. Si bien es cierto que en esos barrios han sufrido hechos graves, también es verdad que hay otras escuelas que dan cuenta de delitos, como arrebatos, que tienen como víctimas a los chicos que van al colegio y que tenemos que trabajar en esa prevención también”, dijo a LT8.

Según indicó, se realizó “un mapeo de escuelas, los horarios y desde el ministerio se está formando un vínculo con los directivos y maestros. El viernes, después de la reunión con los gremios, estuve con directores de escuelas que sufrieron hechos graves y estamos formando un vínculo de trabajo y comunicación permanente para que cuando vean una amenaza o alerta, que me notifiquen a mí para tomar cartas en el asunto, porque las exigencias y las necesidades son muchas, pero los recursos son finitos”, sostuvo el ministro.

Por su parte, Priscila Villalobos, subsecretaria de Prevención y Control, indicó: "Es un acompañamiento que no implica la presencia del móvil fijo en la puerta de la escuela, sino que es un patrullaje dinámico en las zonas aledañas a los establecimientos, principalmente por los circuitos que recorren alumnos, docentes y personal no docente para ir a la escuela". En la práctica, señaló que se trata de 27 circuitos que llegan a cubrir unas 90 escuelas, por cercanía.

En paralelo, una nota amenazante fue encontrada en el ingreso a la escuela Nº 485 Vicecomodoro Marambio, de Villa Gobernador Gálvez. El hecho derivó en que varias familias fueran a buscar a los alumnos para retirarlos. Poco después, se indicó que hubo una amenaza de bomba al 911 y se desalojó el establecimiento.

Al respecto, la funcionaria indicó que "el operativo tiene presencia también en Villa Gobernador Gálvez y algunas otras ciudades. Es multiagencial, es decir, nosotros no disponemos las escuelas al libre albedrío, sino que lo hacemos en un análisis que hace el Ministerio de Educación y nos traslada la problemática. Si bien tenemos cercanía con el territorio, yendo a las escuelas, hay algunos requerimientos que los absorbe Educación y que nos los traslada. Las escuelas se van incorporando o saliendo del circuito en la medida que Educación lo vaya anoticiando. La realidad es que como es un trabajo de cercanía hay muchas escuelas que no quieren la presencia policial, es una imagen que nadie quiere tener. Entonces vamos adaptándolo en base a los requerimientos y a la escucha". Y agregó: "El objetivo es prevenir. Después las particularidades de cada hecho se abordan más que nada en las escuelas, que son víctimas de hechos altamente lesivos, se abordan en lo particular, porque también interviene un fiscal; entonces son cuestiones de abordaje más particular".