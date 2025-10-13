La Selección Argentina enfrentará este martes desde las 21 en Miami a Puerto Rico con televisación de Telefé, TyC Sports y DSports y el técnico Lionel Scaloni prevé mover algunas piezas y darle minutos a Lautaro Rivero (River), José Manuel López y Aníbal Moreno (Palmeiras), los nuevos jugadores del plantel. El entrenador y su cuerpo técnico consideran que esta ventana de amistosos, como la próxima de noviembre que llegará a Angola y Marruecos, es ideal para probar y darle actividad a todos o la gran mayoría de los futbolistas que fueron citados,

Habrá un par de bajas: Enzo Fernández (Chelsea) y Franco Mastantuono (Real Madrid) fueron desafectados por sendas lesiones y ya regresaron a sus clubes en Europa. Y aunque Lionel Messi se reincorporó al seleccionado, tras haber marcado dos goles el sábado en la goleada por 4 a 0 que Inter Miami le señaló a Atlanta United por la MLS estadounidense, lo más probable es que no sea titular.

Dibu Martínez, quien atajó ante Venezuela pese a llegar con algunas molestias físicas, estará nuevamente pero podría ser reemplazado durante el partido por Gerónimo Rulli. Los laterales volverían a ser Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico y Leonardo Balerdi y Nicolás Otamendi compondrían la zaga central. Rodrigo De Paul, quien regresará a la titularidad, Giuliano Simeone y Alexis Mac Allister irían a la media cancha y arriba, habrá que ver si Scaloni repite la doble punta de lanza con Lautaro Martínez o Julián Alvarez ante la ausencia de Messi. O le da su primera oportunidad al "Flaco" López.

En consecuencia, la probable formación de los campeones del mundo y bicampeones de América iría con Dibu Martínez; Molina, Balerdi, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Moreno, Mac Allister, Lo Celso o Simeone; Nico Paz y Lautaro Martínez o Julián Alvarez

Puerto Rico es un país de tercer orden en lo futbolístico, ocupa el puesto 155 en el ranking de la FIFA y en su momento se la eligió como rival de la Argentina para atraer a la gran colonia de residentes de ese país que vive en los Estados Unidos. El partido en principio iba a realizarse en el Soldier Field de Chicago, pero por razones de seguridad la semana pasada se trasladó la sede al estadio del Inter Miami.