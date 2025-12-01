Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
En la Base Marambio
Incertidumbre en la Antártida: dos profesores universitarios están varados y no saben cuando vuelven
Dos docentes viajaron por una actividad académica. Debían permanecer tres días, pero llevan casi 20. Ahora, el regreso depende exclusivamente del clima.
01 de diciembre de 2025 - 18:35
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Temas en esta nota:
Antártida Argentina
Universidad
El País
Antes de asumir, Carlos Presti ya designó a Guillermo Madero a la jefatura de gabinete de Defensa.
Un nuevo ascenso para la familia militar
Por
Luciana Bertoia
Tras la salida de Patricia Bullrich
Quién es la nueva ministra de Seguridad y por qué su pasado en Córdoba vuelve a incomodar
Un proyecto punitivista
Penas más duras: el Gobierno envía al Congreso la reforma del Código Penal
Presentó un escrito
Diego Spagnuolo pidió la nulidad de la causa que investiga las supuestas coimas en la Andis
Economía
Pidió el levantamiento completo del cepo
Domingo Cavallo volvió a criticar a Milei por el dólar barato y las altas tasas de interés
Mes navideño
Cuenta DNI diciembre 2025: todos los descuentos para el último mes del año
El Grinch libertario
No se salva ni Papá Noel: la industria del juguete alerta por una Navidad con ventas a la baja
Más presión para los hogares
Diciembre comienza con aumentos en la luz y el gas
Sociedad
¿Qué significa?
“Rage Bait”, la palabra del año según la Universidad de Oxford
La mirada de les estudiantes del nivel secundario
La ESI analizada por sus propios usuarios
Por
Sonia Santoro
Un balance provisorio de 151 muertos y decenas de desaparecidos
Trece detenidos por el incendio en Hong Kong
Lluvias excepcionales provocan muertes y destrucción masiva en Asia
Golpe mortal del monzón
Deportes
Opinión
Este Boca no es aquel
Por
Daniel Guiñazú
Red Bull dijo que el italiano se dejó superar y luego tuvo que pedir disculpas
Arde la Fórmula 1 por la maniobra de sobrepaso de Norris a Antonelli
La selección gana, gusta y golea
Mundial de Futsal femenino: Argentina goleó a Colombia y pasó a semifinal
Verstappen ganó y la definición será entre los tres en Abu Dhabi
Fórmula 1: McLaren se equivocó feo y el misterio continúa
Por
Malva Marani