Lázaro Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez --ambos detenidos en el marco de la causa por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez-- declararon nuevamente este lunes ante el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación. “Todo lo que pasó lo había hecho David porque le robaron 300 o 400 kilos de cocaína”, dijo Sotacuro. Si bien la declaración de Sotacuro mantuvo, en líneas generales, lo que dijo la primera vez que habló, anteriormente no había responsabilizado de manera tan categórica a David Gustavo Huamani Morales --que es uno de los cuatro prófugos--, ni precisado que a él le habían robado la droga.

⁠David Gustavo Morales Huamani, alias “El Loco David” o “Tarta”, es uno de los prófugos que, de acuerdo a los testimonios, se retiró “mojado” y “embarrado” de la vivienda donde se cometieron los asesinatos.

Sotacuro señaló que en la Fox blanca viajaban él, Ibáñez y Alex Roger Ydone Castillo, al tiempo que reconoció a una persona apodada “El Bola”, amigo de Alex. “Cuando llegamos Ydone se baja del auto y me quedo yo con Florencia en el auto. Ydone va a la casa y habla con una chica en la vereda, luego vuelve, se sube y empieza a dar vueltas con el auto. Yo estaba sentado en el asiento de atrás y yo no entendía nada”, agregó.

El presunto chofer del auto de apoyo resaltó que Alex “no le dijo nada” porque “solo tenía que volver con un auto negro, un Chevrolet, que venía con la Tracker, cuando llevaban a las chicas”, quienes eran acompañadas por Tony Janzen Valverde Victoriano (“Pequeño J”) y David.

Luego rememoró que “manejó una cuadra, se bajó y David” le dice que “está en Cobo y Crespo”, zona del Bajo Flores, donde le entrega la llave y Morales Huamani se va junto a “otro chico argentino blanco” en la Tracker.

“Nos fuimos con Florencia y Alex a una estación de servicio, donde ellos compraron un agua, luego seguimos hasta Avenida Perón para comprar unas hamburguesas y ahí esperamos a que llegue la Tracker” con Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, añadió y recordó: “Ydone me dijo ‘ahí están viniendo’ y yo pensé que era una fiesta, hasta ese momento no sabía nada”.

Sotacuro manifestó que después concurrieron hasta una “quinta” en la que supuestamente se llevaba a cabo la “fiesta” y Alex “se da vuelta y se va” a conversar “con una de las chicas”: “Yo me quedé en el auto con Florencia sin entender nada de lo que pasaba e Ydone vuelve y nos dice ‘vamos a dar unas vueltas'”.

El acusado, que está detenido en la cárcel de Sierra Chica, añadió que Ydone le insistió para que volvieran y él accedió, pero le pidió que le avisara a su “señora”.

Luego declaró que David, “Pequeño J” y otra persona más aparecieron con la ropa manchada de sangre, por lo que pensó que se “pelearon”.

Alex le pidió que se fugara a su país natal porque “el auto estaba a su nombre”: “Todo lo que había pasado lo había hecho David porque le habían robado su mercadería, su droga. Creo que eran 300 o 400 kilos”.

El relato de Sotacuro, además, se contradice con el de su sobrina, Florencia Ibáñez, también detenida, que completó hoy su declaración que empezó el viernes pasado. Ibañez afirmó que las jóvenes le habían robado la droga a Alex Roger Ydone Castillo, su pareja, que también está prófugo. Sotacuro fue señalado como el líder del grupo narco por Celeste González Guerrero, la dueña de la casa de Florencio Varela en la que fueron torturadas y asesinadas Morena, Brenda y Lara.

“El único error que cometí fue haberme enamorado una persona mucho más grande que yo. Con la inexperiencia de mi edad, 20 años, no me di cuenta de algunas cosas”, sostuvo Ibáñez con respecto a Alex Roger Ydone Castillo, quien se encuentra prófugo junto a “El Tarta”, también conocido como el “El gordo David”, y ⁠Manuel David Valverde Rodríguez, tío de Pequeño J.

“Quiero reiterar que nunca supe nada de lo ocurrido ni de lo que podía llegar a ocurrir ya que para mí fue un día normal mas, ya que siempre yo lo acompañaba a muchos lados, y me dejaba cerca de donde él tenía que trabajar, por ejemplo me dejaba en un shopping. Ya que él me decía que eran conversaciones de hombres”, agregó la sobrina de Sotacuro.

La joven está detenida en el penal de Magdalena y es patrocinada legalmente por el abogado Guillermo Endi.