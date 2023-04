La justicia de Corrientes avanzó en un fallo histórico en materia de bullying en el ámbito escolar. Ante las burlas y hostigamiento que sufría un alumno de un colegio de la localidad de Paso de la Patria, un juez dispuso una medida cautelar que ordenó a los tres adolescentes el cese de los maltratos.



La situación llegó al Poder Judicial de Corrientes por una denuncia de la madre de la víctima de bullying, que relató que “lo vio alterado y angustiado, con ataques de ansiedad por el constante acoso que sufre hace años por parte de estos tres alumnos”.



Según contó a TN el juez de Paz de Paso de la Patria Hugo Sánchez Martínez, a cargo del caso, el adolescente —de 14 años— no sufrió "agresiones físicas” de parte de sus compañeros —dos chicos y una chica—, aunque “sí insultos, ninguneos y agresiones verbales”.

Al intervenir, el juez pidió “la asistencia de un perito psicológico" para que "examine y verifique la situación" que vivía el adolescente "para así poder librar de forma rápida y temprana una medida de protección integral”. Y agregó: "Lo que hicimos fue escuchar al chico y preguntar también qué buscaba al respecto. Nos interesa saber qué tipo de cosas buscan los menores frente a un tema tan serio"

En las primeras pericias, la víctima de bullying dijo: "Estoy cansado de que me agredan de manera gratuita, yo no les hago nada. Siempre les digo que me dejen de molestar, pero no entienden. Yo me contengo, le di aviso a la preceptora y a una docente que intervinieron, pero aun así me siguen molestando".

Así, según comunicó el Poder Judicial de Corrientes, Sánchez Martínez dictó una medida cautelar en la que dispuso que “dejen de intimidar, excluir y marginar a un compañero por cualquier medio y en todo lugar”,



La víctima y los tres agresores recibirán tratamiento psicológico

Sánchez Martínez explicó que el fallo “pone un cese a todo tipo de insultos, molestias, ya sea de manera física, verbal o por el uso de las redes sociales y mensajería de texto”, pero también dispone, que esto “se trate dentro del ámbito escolar”.

En ese sentido, el juez ordenó la intervención de la Dirección de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo (Disepa), que se encargará del tratamiento psicológico tanto para el damnificado como para los agresores.

También tomaron parte del caso la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia de la provincia de Corrientes, y las actuaciones fueron enviadas al juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia en turno. “Muchas veces el cúmulo de tareas educativas no hacen que puedan ser tratadas adecuadamente", expresó Sánchez Martínez.

Se pidió, a su vez, “especial atención” de los tutores en el seguimiento del caso, quienes “tienen que ser garantes en el tema”; y se le solicitó al colegio brindar talleres sobre bullying para todos los estudiantes y docentes.

Además, el juez advirtió que sí los tres adolescentes primero acatan el fallo, pero después agrediesen nuevamente al chico, dictará “una medida más fuerte”.

Seguí leyendo: