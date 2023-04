La semana que viene Javier Mascherano, técnico de la Selección Sub 20, dará a conocer la lista de convocados para jugar el Mundial de la categoría que se disputará en el país a partir del 20 de mayo y los equipos de la ciudad están a riesgo a ceder a sus figuras: Alejo Veliz en Central, Brian Aguirre en Newell’s, ambos titulares consolidados en Primera. Los otros canayas apuntados son Gino Infantino y Ulises Ciccioli, con menor participación en el primer equipo auriazul.

Mascherano volverá el viernes al país luego de un viaje por Inglaterra y España donde se reunió con autoridades de clubes que no quieren ceder a algunos de los jugadores inscriptos por el técnico en una lista preliminar y que mililtan en equipos de Europa. Los clubes no tienen la obligación de ceder a sus juveniles al Mundial que se jugara en el país por no disputarse en una fecha FIFA, sino en plena competencia en todas las ligas del mundo, y ante la resistencia quedará poco más por hacer.

Pero más allá del resultado de las gestiones del entrenador en el Viejo Continente, Veliz y Aguirre tiene chances de quedar en la lista definitiva que disputará el Mundial desde el 20 de mayo. En estos casos, ambos jugadores entrenarán en la ciudad la semana que viene, es decir que podrán jugar la fecha 14º, del próximo fin de semana, y la 15º, que se disputará entre el domingo 7 de mayo para los equipos de la ciudad, y después se irán a Ezeiza a entrenador con la Selección.

En el caso de Aguirre, el delantero de Newell’s se perdería además de tres fechas de Liga Profesional los dos partidos de visitante que le quedan al equipo en Copa Sudamericana, en Bolivia ante Blooming y en Brasil frente a Santos. Miguel Russo, en Central, deberá por su parte prescindir en el plantel canaya de Infantino, en general suplente, y de Ciccioli, con más participación en reserva que en el primer equipo.