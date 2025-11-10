La discusión sobre el futuro del Belgrano Cargas volvió a instalarse en la agenda salteña. Recientemente, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, se reunió con directivos de la Sociedad Rural Salteña y de Prograno, tras reunirse en Buenos Aires con el presidente de Trenes Argentinos Cargas, Alejandro Núñez. En el encuentro se analizaron las consecuencias que podría traer la privatización del Belgrano Cargas, una de las medidas más controvertidas del plan de reestructuración estatal impulsado por el gobierno nacional.

“Nosotros venimos trabajando desde el día uno en resolver cuestiones históricas de falta de competitividad que tiene nuestra provincia, y una fundamental es la logística”, expresó De los Ríos. “Hoy, que Argentina abrió su economía y tenemos que competir ya no sólo internamente con la Pampa húmeda, sino con el mundo", insistió. En ese sentido, dijo que si no se resuelven las cuestiones logísticas no habrá forma de "equilibrar la cancha" y "ser competitivos".

Dijo que por eso la privatización del Belgrano Cargas debe ser "una oportunidad de resolver este histórico problema de competitividad por falta de logística que tiene Salta y no repetir errores del pasado, como fue la década del 90”.

La referencia a los 90 no es casual, ya que las privatizaciones ferroviarias de aquel período significaron la desarticulación del sistema de trenes más extenso de América Latina, la pérdida de empleos, el cierre de talleres y el aislamiento económico de vastas regiones del país. En el caso puntual del norte argentino, Salta y el NOA quedaron marginados del desarrollo ferroviario, mientras los ramales troncales de la Pampa húmeda concentraron la atención del mercado.

El gobierno nacional defiende la privatización bajo el argumento de “eficientizar la competitividad del transporte ferroviario”. El Decreto 67/2025 habilita la concesión de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, con licitaciones nacionales e internacionales; las vías seguirán siendo propiedad del Estado, pero el mantenimiento y la operación quedarán en manos privadas. Las autoridades de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y del Ministerio de Economía promocionan el esquema como una forma de atraer inversiones y reducir déficits operativos.

Sin embargo, los críticos advierten que detrás de la retórica de la eficiencia se esconde un nuevo proceso de fragmentación y transferencia de activos estratégicos. Sectores sindicales, académicos y sociales señalan que el Belgrano Cargas es más que un sistema de transporte: es un eje de soberanía nacional. La línea atraviesa 17 provincias y transporta cerca del 40% de la carga ferroviaria del país; y fue recuperada por el Estado en 2013 después de décadas de abandono.

Salta exige condiciones

En este escenario, De los Ríos explicó que el gobierno de Salta busca tener voz en las decisiones que definan el futuro del Belgrano Cargas. “Queremos evitar los errores del pasado, cuando solo interesaron los ramales cerealeros y se excluyó al norte”, afirmó el ministro.

En esa línea, la provincia presentó cuatro puntos clave para garantizar la conectividad del norte productivo. Por un lado, la reactivación del ramal C-14, que conecta Salta con Chile a través del paso de Socompa, esencial para el corredor minero hacia el Pacífico; la puesta en marcha de obras en el ramal C-15, para recuperar la conexión con Bolivia y, desde allí, con Brasil; la reparación del tramo Güemes–Metán, considerada como base del futuro Nodo Logístico de Güemes, que ya figura como obra obligatoria en los pliegos, y el acceso de pymes y pequeños productores al sistema ferroviario, para evitar que el tren vuelva a ser privilegio de los grandes jugadores.

“El tren no puede seguir siendo sólo para los grandes. Con el nodo Güemes, cualquier productor va a poder subirse al ferrocarril”, sostuvo De los Ríos, insistiendo en que el sistema ferroviario debe pensarse como una herramienta de desarrollo integral.

Desde el sector agropecuario, las expectativas también son altas. “Para nosotros sería muy importante poder trasladar nuestra producción a puerto y abaratar los costos de logística. También permitiría traer más mercadería a la provincia a través del tren, una herramienta que debemos fortalecer y que puede generar grandes beneficios para el desarrollo productivo”, destacó Alfredo Figueroa, presidente de la Sociedad Rural Salteña tras el encuentro con el ministro.

Salta genera más de 10 millones de toneladas de carga por año entre granos, azúcar, forestoindustria y minerales, una cifra que podría ascender a 15 millones con el impulso del litio y la minería. Pero el costo logístico -uno de los más altos del país- limita la competitividad de las economías regionales, y eso es permanentemente marcado por el gobierno local y los sectores agropecuarios.

“Cuando cargamos el costo logístico, dejamos de ser competitivos. Producimos cada vez más, pero sin tren no podemos sostener ese crecimiento”, admitió el ministro. En esa línea, los pliegos y las obras obligatorias (como el Nodo de Güemes) son para Salta condiciones mínimas para no quedar relegados.

Memoria de los pueblos ferroviarios

La política de privatización del Gobierno nacional revitalizó una memoria colectiva que sigue siendo una advertencia. Las imágenes de pueblos vaciados tras el cierre de talleres, estaciones abandonadas y ferroviarios despedidos aún pesan sobre la historia reciente. En Salta, talleres de Güemes, Campo Quijano y General Mosconi fueron símbolos de aquella desindustrialización.

El caso de General Mosconi sintetiza como pocos el impacto de las privatizaciones en el norte argentino. El municipio -fundado alrededor del ramal C-15 del Ferrocarril Central Norte y del desarrollo estatal de YPF- vivió su época de esplendor cuando el tren y el petróleo se complementaban como motores del trabajo y la integración territorial.

Durante las décadas de 1940 y 1950, el ferrocarril unía Mosconi con Embarcación, Tartagal y Bolivia, transportando combustibles, materiales y obreros. Era la columna vertebral de una economía estatal y obrera que sostenía miles de puestos de trabajo. Pero con las privatizaciones de los años 90, todo ese entramado se desmoronó.

El cierre del ramal C-15 y la venta de YPF dejaron a ese pueblo sin sus dos pilares económicos. Esto provocó que miles de trabajadores quedaron desocupados y la zona se convirtió en el epicentro de las protestas sociales del norte, con los piquetes de Mosconi y Tartagal que marcaron el inicio de un ciclo de resistencia frente al neoliberalismo. La caída del tren fue también la caída de un modelo de desarrollo federal.