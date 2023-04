Jorge Campos, padre de Sebastián, uno de los bomberos que falleció en el incendio de 2014, declaró este martes que el nuevo fuego demuestra que "en nueve años no cambió nada" y lamentó que "otra vez volvimos a revivir la pesadilla del incendio. Esta gente parece que no se conforma". Y estimó que a la empresa Iron Mountain "el peritaje le va a salir a favor ahora. Entonces, van a decir que puede haber sido como la vez pasada, que habían sido víctimas de un sabotaje". Las declaraciones más fuertes de Campos tienen que ver con las responsabilidades de fondo: "los actores intelectuales nunca jamás son nombrados. Y sabemos quiénes son; no me interesa nombrarlo a Macri, no me interesa tener que nombrarlo a Rodríguez Larreta, a Vidal y a Gómez Centurión. Son todos esos los autores intelectuales”.



Por el incendio anterior, la jueza Fabiana Palmaghini envió a juicio oral y público --el 12 de abril pasado-- la causa que tiene 18 imputados, entre ellos directivos de la empresa y exfuncionarios de la Dirección General de Fiscalización porteña. El Ministerio Público Fiscal porteño precisó este martes que el fiscal a cargo de la investigación por el nuevo incendio, Diego Espada, está "recabando las cámaras de seguridad" del área y "tomando declaración" a los testigos y funcionarios que intervinieron.