El torneo de tenis de Wimbledon, que tiene una legendaria tradición y estrictas reglas, comienza a adaptarse a los nuevos escenarios y en la edición de este año implementará un cambio histórico en el código de vestimenta: les permitirá a las jugadoras utilizar ropa interior oscura o de los colores que ellas elijan.

El Comité de Administración de Wimbledon tomó la decisión de actualizar la regla de ropa blanca para que las competidoras la pongan en marcha “si así lo desean”. La medida, que había sido sancionada el año pasado, entrará en vigencia en el próximo torneo que se disputará entre el 3 y el 16 de julio, en Londres, Inglaterra.

La norma sobre la vestimenta en Wimbledon comenzó en 1963, cuando se sugirió que tenía que ser "predominantemente blanco" para hacer frente a los colores que se fueron expandiendo en otros torneos como el Abierto de Estados Unidos

"Los competidores deben vestirse con un atuendo acorde para el tenis, que debe ser completamente blanco. Esto se aplica desde el momento en el que jugador entra en los alrededores de la cancha", establecía el viejo código del tercer Grand Slam del año.

La norma se revisó inicialmente en 1995 y se endureció en 2014 al incluir todo tipo de accesorios, desde las prendas íntimas hasta las suelas de los zapatos.

Sin embargo, ahora esta arcaica regla fue suprimida ante la queja de tenistas y extenistas como Billie Jean King.

Sally Bolton, primera presidenta ejecutiva del All England Club, aseguró que con este cambio se busca apoyar a todas las jugadoras y a escuchar sus opiniones para que puedan "competir al más alto nivel".

"Es nuestro deseo que este ajuste en esta norma ayude a las jugadoras a concentrarse únicamente en su actuación en la cancha, quitándoles una potencial angustia de encima", añadió.

Otros anuncios

Recientamente, Wimbledon y la Lawn Tennis Association (LTA; la asociación británica de tenis), anunciaron también que les levantaron la proscripción a los jugadores rusos y bielorrusos, por lo que podrán volver a competir en el tercer Grand Slam del año y en los otros certámenes de la gira sobre césped en el Reino Unido.

Asimismo, volvieron a ratificar su apoyo a los jugadores de Ucrania, el país que recibió la invasión bélica desde el Kremlin. Como muestra de ello, el All England Club confirmó que cubrirá el costo de dos habitaciones para los tenistas ucranianos y sus acompañantes durante la temporada de césped y donará una libra británica (alrededor de 1.25 dólares) por cada entrada vendida en Wimbledon como ayuda humanitaria para Ucrania, lo cual podría alcanzar unas 500.000 libras (620.000 dólares).

Asimismo, las autoridades confirmaron que Wimbledon no será transmitido en Rusia o Bielorrusia, y que medios de prensa de esos países no serán acreditados en el torneo este año. Tampoco se tolerará el despliegue de banderas o carteles de adhesión a esos países y la guerra. Los jugadores deberán firmar una declaración en la que se comprometerán a no expresar apoyo a Rusia, Bielorrusia o la guerra en Ucrania, un requisito para competir.

Finalmente, si bien algunas instalaciones de Wimbledon sólo están reservadas para jugadores británicos y jugadores clasificados entre los diez primeros, este año los tenistas ucranianos también podrán entrenarse en las canchas del All England Club desde sus salidas de Roland Garros.

Homenajes

Roger Federer, figura del tenis mundial, quien se retiró el año pasado, será homenajeado de alguna manera durante el torneo de esta temporada. El extenista suizo, quien conquistó ocho de sus 20 Grand Slams en el All England Club tendrá un reconocimiento especial, aunque de momento se mantienen bajo reserva los detalles.

“Es un gran campeón. Tenemos una asociación muy estrecha. Estoy encantado de decir que Roger hará una visita como miembro. Es muy bienvenido en cualquier momento. Y sí, celebraremos sus logros de manera apropiada en Wimbledon”, expresó Ian Hewitt, presidente del All England Club.



Además, también trascendió que la estadounidense Billie Jean King y las demás integrantes de las nueve originales de la WTA tendrán su distinción por el 50° aniversario del circuito femenino.