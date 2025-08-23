Rosario Central se quedó con el clásico rosarino al vencer por 1 a 0 a Newell's, en un partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura disputado en el Gigante de Arroyito. Y nuevamente, Ángel Di María fue el protagonista excluyente, al marcar un golazo de tiro libre para darle el triunfo al elenco dirigido por Ariel Holan.

El único gol de la tarde lo hizo Fideo, a los 37 minutos del segundo tiempo. El delantero, surgido de la cantera "canalla" y que regresó al club en este 2025 desató la euforia de los hinchas locales con una ejecución que quedará en la historia de los clásicos.

La repercusión del tanto de Di María traspasó las fronteras de Rosario. El Paris Saint-Germain, su exclub, compartió en redes sociales un mensaje celebrando el gol, mientras que Jorgelina Cardozo, su esposa, también reaccionó con orgullo a la conquista desde el palco del estadio de la Academia.

En la vereda opuesta, la reacción de Cristian "Ogro" Fabbiani, entrenador de Newell’s, a la exquisita pegada de Di María también se hizo viral en las redes sociales.

Con este triunfo, Rosario Central se quedó con el clásico y sumó tres puntos clave para quedar tercero en el Grupo A del Torneo Clausura, en una jornada marcada por el brillo de su máxima figura.