El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes que se presentará a la reelección en los comicios de 2024. En el mismo sentido, el exmandatario Donald Trump ya anunció su intención de competir por la nominación republicana en el proceso de primarias de ese partido, por lo que el año que viene podría repetirse el duelo electoral de 2020.



Al respecto, el escritor, ensayista, profesor universitario y traductor radicado en Estados Unidos Jorge Majfud sostuvo que el enfrentamiento entre Joe Biden y Donald Trump "va a ser algo asi como Muhammad Ali contra George Foreman".

No obstante, señaló que "los octogenarios no tienen ideas nuevas". "Los demócratas abiertamente expresaron que Biden no se presentara a elecciones, y no por su edad, sino que por momentos parece una persona lúcida y por otros es como que está totalmente ido", dijo en diálogo con AM750.

"Lo que Biden tiene para ofrecer es poco en economía y la política internacional es un desastre", agregó.

Luego, Majfud enumeró otros posibles candidatos del espacio demócrata, como Robert F. Kennedy Jr., sobrino del expresidente John F. Kennedy, quien tiene un problema en la laringe, al igual que Biden, que superó un tartamudeo. "Es muy dificil escucharlos, agotan", señaló Majfud.

Luego aparece Marianne Williamson, escritora de libros de autoayuda y exasesora espiritual de la conductora televisiva Oprah Winfrey, una "candidata muy débil, por sus posibilidades electorales", según explicó el ensayista.

Por el lado del partido republicano está Ron DeSantis, gobernador de Florida desde 2019, "un Trump con esteroides, un personaje nefasto y caricaturesco".

Por último, Majfud expresó: "Las internas son a principio del año proximo, hay tiempo pero se va a decantar rapidamente. No hay candidatos nuevos y va a haber un reposicionamiento por razones circunstanciales, no ideológicas", concluyó.