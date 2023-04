El Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del cordón Industrial repudió ayer las expresiones negacionistas del Concejal Gustavo Oggero del Frente Progresista de San Lorenzo, que fueran vertidas en la última sesión del cuerpo deliberante, y en las que rechazó el número de 30 mil desaparecidos. "Esa cifra es un relato de sectores de nuestra sociedad en base a mentiras", se justificó el legislador, al debatir un proyecto presentado por edil peronista Martín Cerdera declarando de interés municipal el 40º aniversario del retorno de la democracia.

El concejal Cerdera le dijo a Rosario/12 que todo surge cuando "en un proyecto hacemos un racconto de lo que fue la dictadura y hacemos entre otras cosas referencia a la cantidad de personas desaparecidas y asesinadas, más la apropiación de bebés y las torturas que configuraron lo que se llamó delitos de lesa humanidad . En ese momento el concejal Oggero frena el debate en la Comisión de Gobierno que preside planteando que él no podía acompañar el proyecto si no modificábamos la cifra de 30 mil desparecidos. Dijo que él no podía validar ese número. Por supuesto nosotros no accedimos a esto, porque es una bandera innegociable, una verdad histórica que nuestro pueblo abrazó en la reconstrucción de la memoria histórica. Le dije que sí estaba en contra de eso, que votara en contra pero que no lo modificara. Concretamente me dijo que ese número era un relato de un sector de la sociedad, construído a base de mentiras , tratando de mentirosos a los organismos de derechos humanos, a las Madres, a las Abuelas, a las víctimas, a sus familiares, a la justicia y a los organismos internacionales que también avalan no solo el número sino la lucha.

"Entonces -relató Cerdera a este diario- Oggero impuso su mayoría en la comisión que tiene tres concejales oficialistas y sólo uno de la oposición que soy yo, e impuso su mayoría para modificar mi proyecto. Ni siquiera tuvo la valentía de votar en contra y presentar un proyecto distinto, sino que modificó el mío para resguardarse de las consecuencias que podía producirle decir semejante barbaridad. Luego pasamos a la sesión , en la cual volvimos a insistir de que el número 30.000 tenía que estar presente en el cuerpo del proyecto, a lo que el concejal Oggero volvió a manifestar que no, y volvió a manifestarse en contra. Su único argumento es que era una mentira y que él tenía datos objetivos basándose en el informe de la Conadep, cuando todos sabemos que es un informe que se hizo en un momento determinado de la historia, pero que es absolutamente no solo incierto sino que no alcanza la totalidad de la verdad".

Segun el Espacio por la Memoria "el proyecto original contenía en el texto de la fundamentación, la mención a los 30.000, pero en la Comisión de Gobierno se censuró el número, a propuesta de Oggero, apoyado por las concejalas Giovana Arduino y Luciana Resquín, negando que fuera cierta esa cifra. Ambas edilas pertenecen también a la bancada del Frente Progresista.

"No nos asombra teniendo en cuenta que dicho concejal fue el único que votó a favor del ingreso al Concejo del represor Pedro 'Pili' Rodríguez en la histórica sesión del año 2010, quien se encontraba procesado entonces por delitos de lesa humanidad y posteriormente fue condenado. Hoy se encuentra procesado en otra causa" según recuerda el comunicado del espacio de derechos humanos que recuerda que "estas lamentables expresiones las ratificó al hacer uso de la palabra en el tratamiento del proyecto, así como también revindicó su voto a favor de Rodríguez afirmando que lo volvería a hacer".

"Sin dudas -culmina el texto de la organización del cordón- esto forma parte de una campaña organizada y planificada por los sectores de derecha que buscan instalar en la agenda el negacionismo y la minimización del genocidio, ofendiendo un símbolo de la lucha por los Derechos Humanos y de la democracia que le pertenece no sólo a lxs argentinxs sino al mundo entero. Son 30.000. Fue Genocidio. Ni un paso atrás!" cierra el documento.

Entre otras organizaciones apoyan esta declaración la Cooperativa la Toma y Centro Cultural del mismo nombre, APDH Regional Rosario, Documenta Baigorria, la Ronda de Madres de Plaza 25 de Mayo de Rosario, el Colectivo Nacional de Ex [email protected] [email protected] y Familiares Rosario, el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Santa Fe, la Asociación DDHH. Cañada de Gomez, el Centro Ecuménico Poriajhu, AMSAFE Provincial y su seccional San Lorenzo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Movimiento Evita Cordón Industrial, la Utep San Lorenzo, la Corriente Clasista y Combativa del cordón industrial e Hijos Rosario, entre otros.