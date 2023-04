La oposición y la corporación judicial volvieron a aliarse en el plenario del Consejo de la Magistratura y bloquearon con éxito 22 de los 24 concursos para cubrir vacantes en juzgados, cámaras y tribunales de todo el país, incluidos cargos estratégicos en Comodoro Py como los que aún ocupan los eternos “provisorios” Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados a dedo a la Cámara Federal porteña por el ex presidente Mauricio Macri. La excepción fueron dos concursos para cubrir 16 vacantes en la Justicia Civil, por lo que otras tantas ternas pasaron al Poder Ejecutivo. El otro dato rescatable de la jornada fue el pase a la Comisión de Disciplina de la denuncia contra los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, acusados de mandar a investigar a médicos que garantizaron la interrupción legal del embarazo a una niña víctima de abuso, cuya desestimación había propuesto el diputado del PRO y ex consejero Pablo Tonelli.

La jornada comenzó con audiencias públicas para escuchar a postulantes y siguió con la votación de cargos vacantes, la primera desde julio del año pasado. El de este miércoles fue el segundo plenario del año tras casi nueve meses de parálisis. En el anterior, el 4 de abril, los representantes de la familia judicial junto con sus aliados radicales y del PRO se asociaron para designar como vicepresidenta del Consejo a la jueza civil Agustina Díaz Cordero, ex funcionaria del gobierno de Macri.

Durante la reunión se sometieron a votación 24 concursos, de los cuales 22 no alcanzaron la mayoría necesaria de 13 votos para poder continuar el trámite. Se repitió la dinámica del oficialismo votando por la positiva y la oposición más parte de los jueces por la negativa. El titular de la Corte y del Consejo, Horacio Rosatti, igual que el juez Alberto Lugones y los representes del sector académico, Guillermo Tamarit y Hugo Galderisi, votaron en algún caso por la aprobación, pero los números tampoco dieron.

Entre los puntos en los que no se logró avanzar está el concurso para reemplazar a Bruglia & Bertuzzi, quienes en su momento resistieron someterse al acuerdo del Senado hasta que la Corte Suprema definió su condición de “provisorios” y mandó a realizar el trámite para designar nuevos jueces. Para la reunión de este miércoles había dos propuestas: la del macrista Tonelli –que incluyó en una de las ternas a Bertuzzi y en otra a Pablo Yadarola, una de los invitados al tour a Lago Escondido financiado por el Grupo Clarín– y otra del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, encabezada por Agustina Inés Rodríguez, de larga trayectoria en la Justicia penal y en la Procuración. Ninguna de las dos obtuvo los 13 votos necesarios. La única novedad fue que Rosatti se abstuvo de votar porque intervino en el caso.

Entre las vacantes que deberán seguir esperando están las de los juzgados federales 6 y 11 de Comodoro Py, cargos en tribunales orales federales de todo el país, y en juzgados de Formosa, Mar del Plata, General Roca, Posadas y San Martín Los únicos dos concursos que se aprobaron, ambos por unanimidad, fueron los destinados a cubrir 16 juzgados nacionales de primera instancia en lo civil de CABA. Las 16 ternas pasarán ahora el Ejecutivo, para que elija a alguno/a de los candidatos/as. Por otra parte, los consejeros asumieron el compromiso público de ofrecer en dos semanas un dictamen con consenso en el concurso 421, que debe definir las ternas para seis cargos en los tribunales orales en lo Criminal Federal de San Martín, así como para cubrir vacantes en la Justicia Federal tucumana y en juzgados tributarios de Capital Federal.

Tras las votaciones se produjo un intercambio a modo de balance entre los consejeros. “La palabra que más se repitió fue 'negativo' y no es un buen término, sobre todo cuando uno a diario lee, ve y escucha de colegas que estamos acá que tenemos que sacar ternas”, expresó la abogada María Fernanda Vázquez, decana de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, quien pidió a los consejeros reflexionar sobre “la gran tarea y responsabilidad que tenemos por delante”. “Acá hay concursos de más de tres años en trámite, tenemos que dejar de lado algunos mandatos”, planteó. En la misma línea se pronunció el abogado Héctor Recalde. “Estamos dejando muchos vacíos en la administración de Justicia. Da una sensación de que se están poniendo palos en la rueda”, advirtió.

El representante de los jueces Diego Barroetaveña consideró que “para una primera reunión plenaria, poder sacar dos concursos de 16 vacantes me parece un paso adelante. Todos los que estamos acá, o la mayoría, sabemos del esfuerzo que hicimos”. El diputado del FdT Rodolfo Tailhade expresó su desacuerdo: “Que de 24 concursos hayamos coincidido en dos no me parece un escenario como el que está describiendo el doctor Barroetaveña”, dijo, y criticó a consejeros opositores que no acompañaron siquiera los dictámenes que dejaron anteriores representantes de Juntos por el Cambio como Tonelli o Diego Marías. El intercambio se cerró con promesas cruzadas para intentar profundizar el consenso y dar respuesta a las vacancias.

En el tramo final, los consejeros decidieron que se postergara el tratamiento de dos denuncias y volviera a comisión una tercera por casos de violencia de género que están en trámite hace tres años, el plazo máximo antes de que se archiven. También se rechazó la desestimación de las denuncias contra los jueces Anzoátegui y Rizzi por mandar a investigar a médicos que garantizaron la aplicación de la interrupción legal del embarazo a una niña víctima de abuso. La desestimación había sido propuesta por Tonelli. “Estos casos necesitan visibilidad, acompañamiento y sobre todo, justicia. Y que el Consejo aplique una sanción y no sea indiferente frente a la gravedad del caso”, destacó la consejera y diputada Vanesa Siley.



Por último, los consejeros aprobaron la creación de una Comisión de Seguimiento del episodio de sustracción y adulteración de declaraciones juradas de magistrados, que afectaron directamente a los consejeros Barroetaveña y Díaz Cordero.