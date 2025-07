Los concejales de la ciudad de Salta acordaron realizar una sesión especial (dado que está en receso por dos semanas) mañana miércoles para tratar la denuncia penal por violencia de género y retención indebida de haberes presentada por una militante libertaria contra el concejal también libertario Pablo Emanuel López.

Si bien la convocatoria aún no fue notificada oficialmente, fue confirmada por el concejal Gustavo Farquharson, que responde al intendente Emiliano Durand. "Nosotros como cuerpo nos hemos reunido para analizar la situación, producto de esa reunión hemos convocado a una sesión especial que se hará este miércoles", aseguró el edil.

También aseguró que "hay un consenso general de rechazar la renuncia porque si se acepta es como que no pasa nada". "No es lo mismo" que el López renuncie afirmando que es perseguido que el "Cuerpo se convoque en esta comisión, investigue, y resuelva expulsarlo por los motivos por los cuales se lo denunció. Es distinto, sobretodo porque él asume (un nuevo mandato) en diciembre", sostuvo.

Pablo López fue denunciado penalmente por una militante libertaria que además se desempeña como asesora en el Concejo. Lo acusa por violencia de género y por obligarla a entregar parte de su sueldo. La novedad de la denuncia se conoció junto con un audio de una conversación entre la denunciante y el edil en el que este último la presiona para le aporte casi la mitad de su sueldo o le practique sexo oral como forma de pago.

Desde que se conoció la denuncia en su contra, el concejal no deja de recibir malas noticias. El viernes último presidente de La Libertad Avanza en Salta, Eduardo Virgili, informó por medio de un video que el partido decidió expulsarlo de las filas libertarias, a las el edil había sido incorporado a principios del año pasado, luego de que llegara al Concejo por el PRO.

López presentó la renuncia a su banca, que debe ser aprobada o rechazada por el Concejo, por eso se convocó a la sesión especial de mañana. Farquharson adelantó que hay consenso para someterlo a un juicio político, lo que podría ser la antesala de su expulsión del cuerpo. Si eso ocurriera, no podría asumir un nuevo mandato en diciembre próximo.

Farquharson sostuvo que la denuncia penal da cuenta de "un hecho muy grave". "Esto fue una práctica que se llevó adelante durante varios años sobre esta joven. Ella detalla puntualmente todo lo sucedido", relató. En tal sentido lamentó que no hayan advertido que una trabajadora del Concejo estaba pasando por esta situación.

Junto a la concejala Malvina Gareca, Farquharson fue de los primeros en postular que López debía ser sometido a un juicio político. En declaraciones a Radio Nacional el edil señaló que en su renuncia Pablo López no menciona la acusación en su contra y, en cambio, "argumenta hostigamiento y persecución", algo que "no tiene nada que ver y que es un artilugio para no dar explicaciones de lo que se le está denunciando".

"Yo soy de la idea de que no se acepte la renuncia y que se inicie un proceso de juicio político para analizar la denuncia que se le presentó, porque si no el concejal se va y no pasa nada", ratificó Farquharson. El proceso de juicio político genera un ámbito donde incluso el concejal denunciado va tener la posibilidad de defenderse, además de que "transparenta o da de alguna manera explicaciones de lo ocurrido. Yo creo que es lo más prudente. Sobre todo porque hay una sociedad que lo ha votado, que lo ha acompañado, de hecho, fue el concejal más votado, y un concejal que podría asumir un nuevo mandato en diciembre", razonó.

Para Faquharson, esto es lo que corresponde porque "así como hoy él moralmente no estaría habilitado, según mi criterio, para llevar adelante el ejercicio de concejal, tampoco lo estaría en diciembre".

También el presidente provincial de La Libertad Avanza cuestionó la moral de Pablo López al referirse a su expulsión del partido. “En nuestro espacio los principios de libertad y ética no se negocian. No vamos a ignorar el accionar inmoral y antiético del concejal Pablo López. Su conducta no solo es inaceptable, sino que traiciona todo lo que representamos”, sostuvo Virgili.



La denuncia contra López fue presentada en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género y se encuentra en etapa de investigación. La denunciante es una convencional constituyente municipal electa por La Libertad Avanza y mantuvo una relación amorosa con el concejal. En la denuncia lo acusa por hechos de violencia sexual, física, política, laboral, psicológica y económica que habrían ocurrido durante años.

Faquharson se solidarizo con la denunciante y tras lamentar que el Estado no haya podido advertir antes esta situación que venía atravesando, "esto nos lleva a la necesidad de mejorar los mecanismos de denuncia" y de prevención, reflexionó.

Pablo López fue una de las figuras políticas jóvenes que más había crecido en el último tiempo en el departamento Capital, el principal distrito electoral de la provincia. En los comicios de mayo pasado integró el grupo de seis concejales que logró incorporar LLA en la ciudad. A tono con la característica violenta de la fuerza política que alienta Javier Milei, venía con un discurso agresivo in crescendo, que ahora debió silenciar.