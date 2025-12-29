Omitir para ir al contenido principal
Las zonas afectadas

Alerta por calor extremo en Buenos Aires y otras ocho provincias

El SMN renovó las advertencias y dio a conocer una serie de recomendaciones para evitar golpes de calor

Calor extremo La Ciudad será un horno

En busca de divisas

Caputo se desespera y presiona a los bancos para que acepten los dólares no declarados

La recta final

Milei y la dignidad pisoteada: el duro editorial de Víctor Hugo para el final del 2025

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 29 de diciembre de 2025

Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican

Ataques por ser del colectivo LGBT+

Por Jota B. Ponsone
Gabriel Gonzalez Justicia

Repudio desde organizaciones religiosas al asesinato de Gabriel González

“Más parecido a una cacería que a la búsqueda del orden”

Por Washington Uranga

Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias

Milei en la inexorable era de su propia estanflación

Por Leandro Renou
Japan's boxer Naoya Inoue celebrates with the winner's belt after beating Mexico's boxer David Picasso in the "The Ring V night of Samurai" final major fight card of the year at the Mohammed Abdo Arena in Riyadh on December 27, 2025. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

El japonés derrotó por amplio margen al mexicano Alan David Picasso

El “Monstruo” Inoue y otra victoria que ratificó su dominio

Comedor en iglesia

Milei ignora las críticas de la iglesia católica y prefiere reforzar su acercamiento a los evangélicos que lo aplauden

Un frente de la “batalla cultural”

Por Washington Uranga

Balance y perspectivas

La oposición es la única interpelada

Por Eduardo Aliverti
Mineria Mendoza

De la lucha en las calles a los tribunales

El agua de Mendoza no se negocia

Carta abierta al presidente Javier Milei

Por Mempo Giardinelli

Cuestionamientos metodológicos a las mediciones del Indec de Milei

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad

En el último año, trepó 72,8%, el doble que la inflación minorista

Fuerte suba del precio de la carne vacuna

Por Mara Pedrazzoli

En Villa Devoto

Un camión y un colectivo chocaron en la General Paz: al menos 18 heridos

Calor intenso en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 29 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 29 de diciembre

Los dos más convocantes fueron decepcionantes en sus actuaciones

River y Boca en 2025: la marca negativa de uno y la peor racha de otro

Por Lucas Gatti
BERGAMO (Italy), 28/12/2025.- Inter’s Lautaro Martinez (R) celebrates after scoring the 0-1 goal during the Italian Serie A soccer match between Atalanta BC and FC Internazionale in Bergamo, Italy, 28 December 2025. (Italia) EFE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA

El gol de los de Milán fue convertido por Lautaro Martínez

Inter venció a Atalanta y se mantiene en la punta de la Serie A de Italia

DUBAI (United Arab Emirates), 28/12/2025.- (L-R) Aryna Sabalenka of Belarus, her goddaugther Nicole, and Nick Kyrgios of Australia pose after the 'Battle of the Sexes' exhibition match in Dubai, United Arab Emirates, 28 December 2025. (Tenis, Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos) EFE/EPA/Amr Alfiky / POOL

Nick Kyrgios le ganó a Aryna Sabalenka, número uno de la WTA

La “batalla de los sexos” pasó sin pena ni gloria

Italy's Jannik Sinner (L) is congratulated by Spain's Carlos Alcaraz at the end of their men's single final match at the ATP Finals tennis tournament, in Turin, on November 16, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

El español terminó el año como número uno, pero la amenaza del italiano asoma intimidante

Alcaraz-Sinner, una lucha tan apretada como incierta

Por Pablo Amalfitano