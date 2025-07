La ancha avenida del medio se pavimentó en la provincia de Buenos Aires con cerca de treinta intendentes radicales, un par que llegaron a último momento desde el PRO espantados por cómo el partido se pintó completamente de violeta, peronistas disidentes y otros dirigentes que dieron forma a la alianza Somos Buenos Aires (SBA), con el intendente de Tigre, Julio Zamora, y el abogado Mauricio D’Alessandro como principales candidatos. “Es una nueva propuesta, equidistante de la desmesura que estamos viendo en los dos espacios que están polarizados, tanto del Gobierno nacional como del kirchnerismo”, la definió el jefe comunal tigrense, quien se abrió del peronismo tras los comicios de 2023.

Desde el PRO cambiaron a último momento la boleta de SBA los intendentes Pablo Petrecca de Junín -cabeza de lista para el Senado en esta sección del corazón productivo de la provincia-, y María José Gentile, de 9 de julio. "No es la situación ideal, pero La Libertad Avanza desde que asumió su gestión es oposición a nivel local. Me han hecho denuncias y hasta un pedido de destitución”, admitió la jefa comunal en declaraciones radiales. “Los valores en los que creo guiaron cada una de mis decisiones. Soy del PRO, y eso no cambia. Creo en la libertad, en el respeto y en el cambio verdadero. Pero esos valores no se imponen desde los gritos, no nacen de la urgencia ni se tuercen por oportunismo electoral”, escribió Petrecca en sus redes sociales.

Javier Martínez, del PRO de Pergamino, es otro de los integrantes del partido amarillo que rechazó el acuerdo impulsado por Cristian Ritondo con el armado de La Libertad Avanza. También Guillermo Britos, el expolicía e intendente de Chivilcoy a quien alguna vez Javier Milei le ofreció ser su candidato a gobernador bonaerense, figura en la boleta de la tercera sección, en tercer lugar.

El surgimiento inicial de esta alianza estuvo a cargo del cordobés Juan Schiaretti, Florencio Randazzo y Zamora, junto a la UCR referenciada en Martín Lousteau, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, el GEN de Margarita Stolbizer y dirigentes como Emilio Monzó y Facundo Manes, entre un total de 14 sellos que componen el frente bonaerense (el ex intendente de Merlo, Raúl Othacehé, también fue anunciado como parte de la alianza, pero rompió antes de arrancar, una semana antes del cierre de listas).

En la Tercera y populosa Sección el candidato que vá al frente de la boleta es el exdiputado provincial Mauricio D’Alessandro. En la Primera Sección encabeza la lista Zamora, quien se mostró crítico con quien fuera su mentor, Sergio Massa. Irá acompañado por Marcela Campagnoli, dirigente del círculo chico de Elisa Carrió. Como cabeza en la Segunda figura el exintendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, otro que llegó a SBA tras un acuerdo de última hora.

En la Quinta Sección, el candidato es el secretario de Gobierno del municipio de Monte, que responde al sector del radicalismo referenciado en Maximiliano Abad. En la Sexta el candidato viene de la Coalición Cívica, Andrés De Leo. En la Séptima encabeza la boleta un dirigente del armado radical de Abad; en la Octava, compuesta únicamente por el municipio de La Plata, el candidato es el radical Pablo Nicoletti.