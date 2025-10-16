Un anticipo del verano. Así será este jueves en la Ciudad y sus alrededores donde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará cubierto y hará calor. La temperatura mínima será de 19 grados, la máxima de 28 grados y soplará viento del sur, con una humedad relativa del 79%.

El viernes aumentará la nubosidad, con temperaturas que oscilarán entre 16 y 24 grados y una probabilidad de lluvias aisladas por la mañana. Por la tarde se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El sábado estará algo nublado. con temperaturas de entre 12 y 2 grados y viento del este.



