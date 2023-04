Jubilados y pensionados: que fechas cobran

Jubilados y pensionados fechas de cobro para haberes inferior a $60.124

DNI terminados en 0: miércoles 12 de abril

miércoles 12 de abril DNI terminados en 1: jueves 13 de abril

jueves 13 de abril DNI terminados en 2: viernes 14 de abril

viernes 14 de abril DNI terminados en 3: lunes 17 de abril

lunes 17 de abril DNI terminados en 4: martes 18 de abril

martes 18 de abril DNI terminados en 5: martes 18 de abril

martes 18 de abril DNI terminados en 6: miércoles 19 de abril

miércoles 19 de abril DNI terminados en 7: miércoles 19 de abril

miércoles 19 de abril DNI terminados en 8: jueves 20 de abril

jueves 20 de abril DNI terminados en 9: viernes 21 de abril

Cobros: jubilados y pensionados con haberes mayores a $60.124

DNI terminados en 0 y 1: lunes 24 de abril

lunes 24 de abril DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de abril

martes 25 de abril DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de abril

miércoles 26 de abril DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de abril

jueves 27 de abril DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de abril

En dónde realizar mi cobro de haberes y cómo hacerlo

Quienes reciban jubilaciones y pensiones con haberes mayores a $60.124 y. De esta manera lo transmitió la ANSES que creo el calendario de cobro de este mes, teniendo en cuenta los últimos dígitos del Documento Nacional de Identidad.

Los cobros de este mes podrán extraerse en las sucursales bancarias autorizadas más cercanas, sin necesidad de sacar turno y por mediación de las ventanillas.

Es importante mirar la fecha que fue concedido a cada uno de los pagos de haberes de la ANSES de jubilaciones y pensiones para finalmente ir hacia a su banco a recaudar el beneficio correspondiente, este no será extraído de su cuenta.

Los cronogramas de cobro de cada una de las prestaciones que efectúa la ANSES pueden encontrarse telefónicamente al 130 y otra de las maneras es vía internet desde su sitio.

Tras un largo camino, ya rige la moratoria previsional - A quiénes beneficiará y cómo pueden acceder

El pago de deuda previsional está dirigido a personas que, pese a haber cumplido la edad jubilatoria, no llegaron a pagar los 30 años de aportes que dicta la legislación. Incluye a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años, quienes todavía no tienen la edad límite pero ya saben que no llegarán a esa cantidad de años de aportes. Tras un largo camino, ya rige la moratoria previsional